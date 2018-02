Ce qu'il va se passer en 2018

Au sommaire du nouveau SO FOOT CLUB...

1

Interview star // Maxime Gonalons

Dossier // Mercato

Portrait // Mohamed Salah

Les 30 commandements de 2018

Dossier // Penaltys

Interview // Papu Gómez

Reportage // Le centre de formation du Toulouse FC

Mais pourquoi tant de haine ?

L’épopée de Strasbourg en 2000-2001

Aujourd’hui à l’ AS Roma , l’ancien capitaine de l’OL n’a pas oublié son club de cœur. Loin de là.On fait le point sur les plus gros coups de ce mercato hivernal 2018L’attaquant de Liverpool est en feu. À la lutte pour le titre de meilleur buteur de Premier League avec Harry Kane , il est également le nouveau héros de la sélection égyptienne.Qui va exploser pendant le Mondial, qui va remporter la Ligue des champions, qui va signer au PSG cet été, qui va être la nouvelle révélation de la Ligue 1, qui va se planter... 2018 n’aura plus aucun secret pour toi.Un penalty, cela a l’air simple. Un tireur, un gardien. Mais en réalité, c’est beaucoup plus complexe que ça. Analyse.Le numéro 10 de l’ Atalanta a deux rêves : participer au Mondial 2018 avec l’ Argentine et emmener son club le plus loin possible en Ligue Europa.Si le TFC est en train de vivre une saison compliquée, son centre de formation, lui, se porte au mieux. Plongée dans l’univers des Pitchouns. Chelsea vs Leeds, une rivalité qui sent bon les années 1970.Quand les Strasbourgeois, avec leur gardien star José Luis Chilavert, remportaient la Coupe de France ... aux tirs au but.