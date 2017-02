Ce qu’il faut retenir du mercato hivernal

La Ligue 1 dépense comme une morfale; la Premier League arrive à tirer des profits sur le deuxième mercato hivernal le plus dépensier de son histoire grâce à la Chine et quelques bons coups. Voilà ce qu’il faut retenir de ce mois de janvier sur le marché, entre Kamil Grosicki et un certain Matty Taylor.

Forcément, parler de mercato revient à d’abord parler des bons coups. Il y a quelques semaines, Rudi Garcia avait bien expliqué l’essence de ces soldes de mi-saison comme d’un «» avant tout. Cette fois encore, le mois de janvier 2017 n’a pas changé sur le fond et sur la forme, si ce n’est que la Ligue 1 s’est vraiment excitée, au point d’afficher une balance nettement négative (-135,1 millions d’euros) grâce à ses gros bras ( Lille , l’OM, l’OL et le PSG ). Que retenir au rayon des bonnes pioches ? L’arrivée deet, côté OM, qui sont déjà chacun dans leur rôle, des grosses nouvelles pour l’OM Champions Project. Celle deest différente, plus forte, plus enthousiasmante au niveau marketing, mais aussi moins chère que prévu (29,4 millions d’euros), voilà la bonne nouvelle.Pour, on ne sait pas trop quoi penser pour l’instant. Il y a forcément aussi ces cochonneries osées comme le recrutement depar l’OL etpour le PSG . Le reste, on alterne entre promesses et méfiance avec PSG ), au sujet duquel on entend tout et n’importe quoi, LOSC ) dont on ne connaît pas vraiment la valeur et les pioches douteuses lilloises (). Ce qu’il faut aussi retenir, c’est ça : l’arrivée de l’excitant Nantes , le retour de vacances deà Toulouse, et le transfert du totemde Nice Guingamp . Sinon, rien de fou. Ah si,nous a quittés et ça reste chiant, malgré ce chèque doré filé à Rennes Bah l’Angleterre s’est encore excitée toute seule. Fou, non ? Un chiffre permet de situer le bordel et le fossé : rien que le Championship (D2 anglaise) a balancé plus de 80 millions de livres sur le marché cet hiver pour une majorité de transferts internes. La différence, c’est que la Premier League a claqué un profit cette fois grâce aux départs d'eten Chine, plus ceux deet, entre autres. L’information principale, c’est que Crystal Palace s’est renforcé dans la quête de son maintien en recrutant, mais aussien prêt qui va enfin pouvoir rejouer au foot. Sinon, Southampton a craqué sur, Leicester s’est arraché sur, Burnley a saccagé ses caisses pour le latéralet(Stoke),(West Ham),(West Ham),(Everton) ont enfin régularisé leur avenir. Ah si,retrouve la Premier League avec Swansea. Cool.Sinon, ailleurs en Europe, la Juventus a agité l’Italie en recrutant(ex-Atalanta, qui reste à Bergame en prêt jusqu'en juin),(ex-Ascoli) et(ex-Genoa), alors que Naples s’est amusé sur l’attaquant du Genoa,. Côté Bundesliga, on retiendra l’arrivée deà Wolfsburg, qui a aussi gratté le milieu turc de Mayence,, et le jeune. Et oui, bien sûr :est de retour en Allemagne, du côté de Darmstadt, et même à trente-quatre berges, on prend l’artiste. L’Espagne, elle, a été timide, si ce n’est ce départ fracassant deen Chine alors qu’il commençait à revenir au niveau qui devait être le sien et les quelques paris de Séville (). Au rayon des vieilles gloires,a retrouvé un club en Turquie chez le deuxième du championnat, l’Istanbul Başakşehir, eta lui aussi filé en Chine. Le projet sportif.Au-delà de l’angoisse qui a accompagné les dernières heures de la soirée de mardi de Mamadou Sakho, rien ne pourra atteindre le bordel fait parpour se barrer de West Ham. On connaît la musique : un joueur qui veut partir, qui le raconte à son coach, qui ne veut plus de lui, qui le fait s’entraîner avec les jeunes, et la suite est logique. Les supporters desont hurlé, fracassé la voiture du joueur, brûlé son maillot ou l’ont échangé, et même les joueurs du groupe ont rejeté l’international français qui avait décidé de se la jouer encore gros capricieux. Payet a finalement réussi à se barrer – et heureusement – en laissant derrière lui son salaire de janvier à son ancien employeur, et Bilić a finalement remercié son ancien «» . Bon, à suivre maintenant, petit bonhomme qui a ressorti son gel doré pour faire sauter le Vélodrome.C’est l’autre histoire de cette fin de mercato : le départ dede Bristol Rovers (League One) à Bristol City (Championship). Bon, pour comprendre, il faut savoir que Taylor est le meilleur buteur desdepuis plusieurs saisons et qu’il est l’artisan principal des montées successives du club, mais aussi qu’aucun joueur n’avait été transféré entre les deux institutions de la ville depuis près de trente ans. On pense alors au «» de City avec Tévez après le transfert de l’Argentin en provenance de United, surtout que le compte Twitter de Bristol City s’est amusé avec un #MakingBristolProud lourd de sens. Personne n’oubliera ce 31 janvier 2017 à Bristol, qui restera comme celui où Matty Taylor est brusquement devenuTout est parfait : la musique, le scénario, la possibilité d’un programme de télé-réalité et la fin du clip. Hop, voilà commenta débarqué au LA Galaxy dans la soirée de mardi, et c’est assez dingue. Ou comment passer de Bouna Sarr à Landon Donovan.Dans un premier temps, il a quitté son club, la Sampdoria. Puis, il a refusé une offre de Chine et après, plus rien. Mais bordel, pourquoi le FC Nantes, l’OM pour doubler Gomis ou n’importe qui n’a tenté de chiperqui n’a plus que ça à faire de ses journées ? Vraie question sans réponse, tout comme celle qui mène àqu’on aurait bien vu pour assurer les arrières de Cavani. Raté.Force à eux, bravo, certains se sont fait chauffer, ont plongé et se sont fait dégager comme des malpropres par les résidents de la maison., petite révélation angevine cette saison, était annoncé un peu partout et est finalement resté dans les bras de Stéphane Moulin . La raison ? Des offres pas assez élevées et une volonté du joueur de rester en France malgré les appels du pied de l’ Angleterre . Tant pis, ce sera pour l’été prochain. Autre résistant, pour une autre raison, Leicester , qui a réussi à repousser dans la journée de mardi plus de trois offres de Sunderland pour son attaquant chilien,. L’art de repousser les forceurs.