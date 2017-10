Ce qu'il faut retenir des qualifs de la zone Afrique

SOFOOT.com // Mondial 2018 // Qualifs // Zone Afrique

Le Nigéria et l’Egypte qualifiés, la Tunisie en bonne place pour les rejoindre, la Côte-Ivoire et le Maroc qui s’apprêtent à s’affronter pour la finale de leur groupe, le Sénégal à nouveau d’attaque, le Ghana qui dépose un recours contre l’arbitrage, Youssef Msakni qui éclabousse de son talent la scène africaine. Cette avant-dernière journée de qualification de la zone Afrique a tenu toutes ses promesses, voire plus.