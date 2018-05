Lille respire, Metz en Ligue 2

Des émotions à tous les étages. Pendant que Lille donne sa place de barragiste à Toulouse, Metz est envoyé en Ligue 2. Plus haut, Nantes et Guingamp abandonnent leurs ambitions européennes, au contraire de Montpellier et, surtout, du Stade rennais. Monaco a retenu son souffle, mais a fini par l'emporter à Caen (1-2) grâce au jeune Moussa Sylla. Ouf !

La grosse perf' : Lille

La mauvaise opération : Metz

L'homme de l'après-midi : Moussa Sylla

Le but de l'après-midi : Keagan Dolly

Vous avez raté

L'analyse définitive : Rennes n’a pas besoin de numéro 9

Et sinon ?

Les scores :

S’il fallait encore prouver que l’instinct de survie était l'un des ingrédients du succès, il n’y avait qu’à voir ce match de la peur entre Toulouse et Lille . Proposant d’habitude un jeu bien tiède, les deux collectifs ont très peu calculé dans le four du Stadium. Le barrage comme épée de Damoclès, Occitans et Nordistes se sont livré un duel au corps-à-corps. Mais ce sont les Lillois qui se sont extirpés de ce bourbier avec un Nicolas Pépé magnifique, qui a rapidement ouvert le score d’une talonnade subtile, à la réception d’un centre de Malcuit et après un joli travail collectif, puis en donnant l’avantage aux Dogues en toute fin de partie. Yves Bissouma avait, avant ça, remis les hommes de Galtier dans le sens de la marche grâce à une énorme patate sur coup franc. Des Lillois incroyables de courage et au caractère insoupçonné car, entre-temps, Toulouse pensait avoir fait le taf en prenant l'avantage grâce à Corentin Jean et Christopher Jullien Lille entrevoit le maintien et c'est un coup de froid pour le Téfécé. Metz est en Ligue 2. Mais il peut concourir au titre d'équipe la plus paradoxale de ce championnat. Lanterne rouge avérée, mais jamais décrochée depuis plusieurs journées, restant en vie uniquement grâce à la force de caractère de ses joueurs et aux contre-performances de ses adversaires, Metz glisse dans la boîte à pizza après avoir tenu la victoire entre ses doigts jusqu'à la 85minute face à Angers , dimanche. Et tout s'est écroulé en un éclair, des buts de Pavlović et Tait venant doucher les derniers espoirs. L'agonie était longue, mais cette disparition est d'autant plus cruelle lorsque le dernier souffle est poussé dans ces conditions.Pendant que Lyon en mettait trois face à l’ESTAC et mettait un peu plus le grappin sur la seconde place et Marseille les gardant sous pression, Monaco pensait s'embourber encore un peu plus à Caen et perdre sa place sur le podium. Mais les Monégasques doivent leur salut cet après-midi à un ami de 18 ans qui est allé inscrire un doublé aussi heureux que mérité. Ses deux premiers buts en professionnel, lors de sa première titularisation. Finalement, on n'a pas perdu la recette du côté de Jardim, qui sait mieux que personne ce qu'il doit à la jeunesse et inversement.Un brin de folie n’était pas de trop pour sortir de sa torpeur ce match entre Nantes et Montpellier. Après quarante-cinq minutes sans jus, reflétant les dynamiques actuelles d’équipes pourtant toujours en course pour l’Europe, et marquées par un penalty de Sala envoyé dans le ciel nantais, Keagan Dolly s’est chargé de réveiller ses partenaires.Après avoir traversé le camp nantais en diagonale, le Sud-Africain choisit un lob astucieux qui laisse de marbre Ciprian Tătărușanu. Premier but avec les professionnels pour ce milieu offensif de 25 ans qui est arrivé dans l’Hérault en janvier 2017 en provenance du club de Mamelodi Sundowns. Et pourtant, c’est bien une éclaircie qu’il offre au MHSC dans cette fin de saison, mettant fin à une série de trois défaites consécutives et donnant un petit espoir de qualification en Ligue Europa.C'était certainement le match où il y avait le moins d'enjeu, entre des Guingampais heureux d'être débarrassés de la lutte pour le maintien et se retrouvant par miracle à une marche de l'Europe et un Dijon presque en vacances. Mais sous le beau soleil bourguignon, ces deux équipes n'ont pas calculé et ont offert un beau spectacle ponctué de buts rendus spectaculaires autant par les inattentions défensives que par la maestria de certains joueurs, Kwon et Sliti en tête. Et avec cette jolie victoire, les gars de Dall'Oglio améliorent leur classement et empêchent Guingamp de rendre leur fin de saison encore plus folle. Merci messieurs.Privé de Khazri et de Diafra Sakho , Sabri Lamouchi a été obligé de titulariser Adrien Hunou à la pointe de son attaque. Et la formule a fonctionné contre des Strasbourgeois apathiques, puisque l’habituel milieu offensif s’est distingué sur le but du break d’un joli lob de l’extérieur sur un contre sanglant. Et si les Bretons allaient chercher l’Europe en reproduisant le même schéma tactique que l’ Espagne championne d’Europe en 2012 ? Avec Lamouchi et Hunou en descendants de Vicente del Bosque et Cesc Fàbregas , tout est possible.L’archétype du one-man club. Ce dimanche à Strasbourg, Romain Danzé a participé à son 322match de Ligue 1 avec le Stade rennais, son club formateur. À 31 ans, le Breton rejoint ainsi René Cédolin, patron de la défense dans les années 1960 et &ç70, en tant que Rennais le plus capé en première division.Henri Michel dans toutes les têtes et jusque sur la pelouse. Maillots noirs et tifo hommage, le FC Nantes a salué comme il se devait l’idole du club, disparu le 24 avril dernier. Que des Michel dans ma team.Avec neuf buts, Benjamin Bourigeaud en a déjà inscrit autant en une saison sous les couleurs de Rennes que lors de ses quatre années à Lens. En pleine Bour’.