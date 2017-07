Ce qu'il faut retenir des huitièmes de Libertadores

Des feux d'artifice en début de match, des gardiens en galère, des tacles de camionneurs albanais, des favoris qui tombent, des ralentis à n'en plus finir, des commentateurs surexcités, des insomnies... C'étaient les huitièmes de finale de Libertadores.

L'équipe : Jorge Wilstermann

Le joueur : Esteban Andrada

Le match : Atlético Paranaense 2-3 Santos

🏆#LibertadoresLPDT⏰ 7' ¡GOOOL DE NIKAO! Desde la media distancia anota el brasileño🇧🇷 Paranaense 1-0 Santos 🇧🇷 pic.twitter.com/dCfp1DAK1N — La Pizarra del DT (@LaPizarraDelDT) 5 juillet 2017

🎥 GOLAÇO de Kayke. O Santos amplia o placar🔰 Atlético-PR 1x3 Santos⚽ Nikão // Kayke (2x) e Bruno Henriquepic.twitter.com/3UVERfnhjB — Carioca Bom de Bola (@Cbomdebola) 5 juillet 2017

L'arrêt : Augusto Batalla

Leur fils, leur Batalla

Le golazo : Jonathan Alvez

Barcelona 1 - Palmerias 0 - Jonathan Alvez 92' Libertadores 2017 pic.twitter.com/GFFPTcUgbE — elgolazo (@elgolazoec) 6 juillet 2017

#ConmebolLibertadores | El golazo de Nicolás Pasquini para poner la ventaja parcial de Lanús sobre The Strongest. pic.twitter.com/x0GqKEQvqQ — Encuestas de Fútbol (@Encuesta5Futbol) 7 juillet 2017

#CopaLibertadores #Bejarano hizo una de #CristianoRonaldo . Con ese golazo de taco, #Strongest le igualó el partido 1 a 1 a #Lanús a los 92' pic.twitter.com/slcbUYnASy — Programa Entre Copas (@EntreCopasOKK) 7 juillet 2017

Gol de #SanLorenzo Belluschi (Con Audio de Ambiente) pic.twitter.com/pjWz2AjSIR — De Boedo Vengo (@deboedovengocom) 7 juillet 2017

Et sinon...

Ugo Bocchi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quel nom d'équipe, putain ! Tout est parfait là-dedans. Et se taper l'un des favoris sur un retourné acrobatique d'un type qui se nomme Gilbert Álvarez, ça rajoute encore tellement de prestige à cette concentration de patronymes incroyables. Victoire 1-0 des Boliviens contre Mineiro. Plutôt pas mal.Comme tout le monde, les joueurs de Lanús sont arrivés à La Paz, ses 4000 mètres d'altitude et sa pollution nitrique, en faisant les beaux. Ils ont déclaré qu'ils allaient tenter de faire le jeu, qu'ils n'allaient pas faire que défendre. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient déjà plus à respirer en enfilant leurs chaussettes. Alors, ils se sont mis à couler du béton, très vite. Par chance, Pasquini a marqué sur leur première frappe cadrée. Par chance, les Argentins possédaient également dans leur rang un gardien, certes vraiment pas terrible dans les sorties aériennes, mais toujours incroyable sur sa ligne. Esteban Andrada - ça donnera quelques souvenirs aux supporters de l'OM - a tenu sa cage jusqu'à la 92avec réussite et classe. Finalement et logiquement, les Boliviens ont arraché le nul. C'est con pour les Argentins parce qu'ils auraient pu rentrer dans l'histoire : ça faisait depuis 1965 que les Strongest n'avaient pas perdu chez eux. Mais bon, ils ont tellement dominé qu'un 1-1, ça ne peut pas être un mauvais résultat.Tout commence avec une feinte d'exception de Lucho González. Tellement bien réalisée que même les téléspectateurs tombent dans le panneau. Quoi qu'il arrive, ça fait 1-0 pour les coéquipiers d'Kayke remet les compteurs à zéro à la demi-heure de jeu et Bruno Henrique donne l'avantage à Santos sur une boulette digne d'un gardien de district, un peu enrobé. Alors que tu menais 1-0. À la 97e. Par grosses pluies. Et que le terrain affichait plus de marron que de vert, forcément. Et que ce fameux gardien a tenu bon jusque là, alors qu'il dansait en slip deux heures avant sur le comptoir du. Bref, ça fait 1-2 pour Santos.Et là, l'inspiration de génie de Kayke, qui se passe de commentaire. Tout comme le dribble avant ça, de Bruno Henrique . 1-3.Au final, Paranaense va réduire le score à la 72, mais le mal est fait. Victoire 2-3 pour Santos, qui prend une option pour les quarts.À 1-0 à l'heure de jeu, River Plate galère à enfoncer le clou. Et là, Augusto Batalla sort le grand jeu. Un arrêt réflexe qui pourrait rendre Thierry Omeyer jaloux. Comme quoi, ça peut servir d'avoir un gardien décisif. Après les histoires de dopage de River, les Paraguayens de Guaraní l'ont joué réglo et ont déclaré vouloir régler ça sur le terrain. Ils vont peut-être y re-réfléchir. 2-0 pour lesDes bonnes sacoches et des gestes de grande classe devant les cages, ce titre aurait clairement dû revenir à Kayke de Santos. Mais vu tout ce qu'il s'est passé dans la confrontation contre Paranaense, mieux vaux mettre en lumière d'autres matchs. Entre Barcelona et Palmeiras, il y a notamment eu cette mine de mécanicien serbe, signée Jonathan Alvez. Le gardien de Palmeiras, Fernando Prass n'y peut rien. Mais alors rien du tout. Et le pire, c'est que ce n'était absolument pas la 91minute de jeu. Ses coéquipiers doivent l'adorer aujourd'hui : victoire 1-0 des Catalans de Guayaquil, qui se positionnent donc pour le retour.Sinon, il y avait ça pour Lanús. Signé Pasquini.Et ça aussi pour les Strongest. Signé Bejarano.Et puis ça aussi pour San Lorenzo. Signé Belluschi.- C'était l'une des affiches de ces huitièmes et clairement, le Nacional de Montévideo peut s'en mordre les doigts. Les Uruguayens ont eu les actions, notamment un ballon face à des cages vides, ils ont eu la possession, l'envie, mais parfois le football est cruel et Botafogo a fini par marquer sur une pseudo occasion. 1-0 pour les Brésiliens.- San Lorenzo ne s'est pas trop démené. Un but à la 25et puis c'est tout. Score final 1-0 pour les Argentins, et c'est finalement plutôt pas trop mal à Guayaquil, contre Emelec.- On s'est fait chier comme des rats morts devant Godoy Cruz - Grêmio. Les Brésiliens ont ouvert le score à 00h16, soit la première minute de jeu. Et derrière, le néant. Ou alors juste deux bons gros tampons d'Abecasis et Henriquez côté argentin. En attendant, les Brésiliens sont plutôt pas trop mal avant le match retour. Et dans cette compétition, également. Attention, favori.- River s'est très bien fait accueillir au Paraguay - Le ministre du travail bolivien a donné l'autorisation aux fonctionnaires de La Paz de quitter leur poste plus tôt, pour assister au match entre entre The Strongest et Lanús. Qui a dit que la Bolivie n'était pas un pays de foot ?- Grafite, oui celui du Mans, a joué ses premières minutes en Libertadores avec l' Atlético Paranaense. 38 ans, tout de même. Marcelo Grohe , gardien de Grêmio, n'a jamais regardé Franklin.