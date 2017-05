Ce qu'il faut retenir de la sixième journée de Libertadores

Zé Roberto l'éternel, la première défaite de River, beaucoup de Brésiliens et beaucoup d'Argentins en huitièmes, Guayaquil au centre du continent, Fred toujours au top, la Sudamericana pour Chapecoense... Bref, voilà tout ce qu'il fallait retenir de cette ultime journée de poules de Libertadores.

Le joueur de la semaine : Zé Roberto

Vidéo

L'équipe : Atlético Mineiro

Vidéo

Le tapis vert de Chapecoense

La surprise : Emelec

La non-surprise : Grêmio

Les golazos

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Et sinon...

Par Ugo Bocchi et Arthur Jeanne

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a Totti d'un côté de la planète. Et puis il y a Zé Roberto , de l'autre. Oui, celui qui jouait à Madrid au siècle dernier, passé aussi par le Bayern et Hambourg, et qui évolue aujourd'hui à Palmeiras. Et lui, il a 42 ans, soit deux de plus qu'. Il est même devenu le plus vieux buteur de la Libertadores avec cette reprise de forain dans le temps additionnel contre Tucumán. Comme quoi, le Romain a peut-être encore de beaux jours devant lui.En haut du groupe 6, on pensait tenir une affiche entre le club brésilien et Godoy Cruz, deux belles satisfactions de ce début de compétition. Mais finalement, rien du tout. L' Atlético Mineiro a roulé sur Godoy Cruz (4-1). Littéralement. Et avec la manière en plus. Trois douceurs collectives et un bonbon de coup franc pour les Brésiliens qui finissent donc en tête de leur groupe.On s'en doutait, c'était quasiment officiel, mais pas encore tout à fait, et puis la CONMEBOL a tranché en début de semaine. La victoire de Chapecoense contre Lanús (2-1) lors de la cinquième journée a été annulée. Pire, elle s'est transformée en victoire sur tapis vert pour les Argentins parce que les rescapés ont fait entrer un joueur non qualifié. Bref, malgré toute la bonne volonté des instances du football sud-américain, l'aventure de Chape en Libertadores s'arrête là. Mais celle en Sudamericana reprend, puisque leur ultime succès contre Zulia les place en troisième position. Toujours mieux que rien.Le club équatorien n'a rien lâché dans le groupe 3 et a su conserver sa seconde place aux dépens de Medellín. Une victoire pleine de maîtrise (3-0) et de sérénité face aux Péruviens de Melgar. Avec Barcelona et Emelec, Guayaquil compte donc deux clubs en huitièmes. De quoi rajouter un peu de folie dans cette ville déjà réputée comme sulfureuse.Les Brésiliens n'avaient besoin que d'un nul pour passer en huitièmes. Et ils ont préféré assurer le coup, en roulant sur Zamora, le petit poucet vénézuélien de la compétition qui finit sa phase de poules à zéro point. Une rouste 4-0, avec notamment un but de l'ancien Montpelliérain Lucas Barrios , et un doublé du très convoité Luan , non, pas celle qui joue dans la famille bélier.L'affiche entre River et Medellín a tenu toutes ses promesses. Et ça, en grande partie pour les deux réalisations colombiennes. Le premier d'Hernández à l'issue d'un slalom et d'une série de passes approximatives n'est pas dégueu.Le second, une grosse reprise de volée d'Andrés Mosquera qui soulage bien les cuisses, mérite également qu'on s'y attarde.Une passe pleine de réussite, trois autres simples, mais efficaces, un petit piqué et ça donne un petit but sympa d'Alejandro Silva. En plus, c'est une réalisation qui compte, puisque du même coup, Lanús chope la première place au Nacional de Montevideo. Bref, un Uruguayen qui met à l'amende des Uruguayens.Un but qui ne sert à rien, puisque la U était déjà éliminée de son groupe, mais une belle sacoche quand même de Ricardo Noir contre l'Atlético Paranaense qui se devait de gagner pour passer. Ce que les Brésiliens ont fait deux minutes plus tard, et avec tout autant de classe, par l'intermédiaire de Carlos Alberto. Victoire 3-2 et qualification, donc pour Paranaense, où les deux derniers buts valent le détour.- Voilà la liste définitive des qualifiés pour les huitièmes : Santos, The Strongest, River Plate, Emelec, San Lorenzo Atlético Paranaense, Palmeiras, Jorge Wilstermann, Atlético Mineiro, Godoy Cruz, Lanús, Nacional, Grêmio, Guarani, Barcelona et Botafogo.- Les redirigés en Sudamericana : Estudiantes, Santa Fe, Medellín, Flamengo, Tucuman, Libertad, Chapecoense et Iquique.- Soit 62,5% de Brésiliens ou d'Argentins toujours en lice en Libertadores ou redirigés en Sudamericana. Vous avez dit suprématie ?- Felipe Melo a pris six matchs de suspension pour son coup de folie contre Peñarol. Palmeiras et le club uruguayen, quant à eux, devront se taper quelques matchs à huis clos.- Malgré un ultime succès contre Barcelona, le tenant du titre, l'Atlético Nacional, termine bon dernier de son groupe (bien relevé tout de même, il faut le préciser). Triste fin.- Avec encore une réalisation, Fred termine la phase de poules en haut du classement des buteurs. Il va finir par réserver ses billets pour la Russie, si ça continue comme ça.