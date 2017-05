Ce qu’il faut retenir de la phase régulière de Championship

SOFOOT.com // Championship // Bilan saison régulière

Cette fois, c’est terminé. Plus de 550 matches, quelque 1400 buts, la saison régulière de Championship a craché son verdict dimanche avec plusieurs enseignements historiques entre la descente de Blackburn en League One et le titre de champion soufflé dans les dernières minutes par Newcastle à Brighton. Voilà ce qu’il faudra garder au chaud de cette saison avant d’attaquer les play-offs dès le week-end prochain.