Ce qu'il faut retenir de la dernière journée de la zone Europe

Après une dernière journée sans grande surprise, on a enfin notre liste des qualifiés. Si l'Allemagne pointe avec un parcours parfait, les Bleus et le Portugal sont allés prendre leur billet à la dernière journée avec l'Islande et la Pologne, tandis que l'Irlande s'incruste pour les barrages sur le fil.

Les qualifiés

Les barragistes

L'équipe de la journée : la Croatie

Vidéo

Le joueur de la journée : Prijović

Le but

Le match qu'il ne fallait (peut-être) pas louper : Pays de Galles-Irlande

Le geste à ne pas reproduire chez vous

Match décisif, un but de retard, 20 secondes à jouer, un dernier coup franc à tirer. La suite va vous donner des frissons. pic.twitter.com/MXkngwP16R — Blaah (@CamelusBlaah) October 10, 2017

L'analyse définitive : le Portugal a besoin de Ronaldo

Le cocufié des deuxièmes places : la Slovaquie

Le barrage qui fait rêver, mais qui n'aura pas lieu : Irlande-Irlande du Nord

La stat inutile : 300 000 environ

La stat qui fait peur : 43

La décla sans complexe

Et sinon ?

Certains le savaient déjà avant le dixième match, d'autres ont attendu le dernier moment. Ils sont désormais 10 européens pour la phase finale de la Coupe du monde :Huit barragistes qui s'affronteront donc en novembre.: Éire, Grèce Samedi dernier, la Fédération croate a osé. Alors qu'il ne restait plus qu'un match de poules, Ante Čačić a été débarqué en catastrophe après le match nul 1-1 face à la Finlande . La Croatie se traînait dangereusement, au point de voir l' Islande être devant et de frôler l'élimination avec un dernier match couperet. Dans les médias, Modrić taille alors un costard à son sélectionneur et craint officiellement de devoir finir la campagne de qualification avec lui.Davor Šuker choisit de tout changer au dernier moment et déniche Zlatko Dalić pour le dernier match. Et même si la Croatie n'a pas été ravissante à voir face à l' Ukraine pendant de longues minutes, elle s'est enfin réveillée. Après la pause, Kramarić marque par deux fois à la réception d'un centre de Modrić puis de Rakitić. Après tout, il y a quatre ans, les Croates avaient fait le même coup en changeant d'entraîneur avant les barrages. Ils ont seulement anticipé un match plus tôt cette fois-ci. En espérant pour eux que le coup de l'électro-choc (ou de bluff) fonctionne toujours dans un mois.Il fallait un sauveur à cette équipe de Serbie , car les joueurs de Muslin ont longtemps joué avec le feu. Ils ont même fait croire que la qualification allait leur échapper malgré une confortable première place avant leurs deux derniers matchs. Après la défaite en Autriche , le déclic a été tardif contre la Géorgie . Jusqu'à l'apparition d'Aleksandar Prijović. Après quinze minutes sur la pelouse, le Serbe marque pour la première fois avec sa nouvelle sélection. Le Marakana s'enflamme. Les fumis sont allumés. Prijović peut se mettre le maillot sur le visage en guise de masque et se laisser engloutir par ses coéquipiers.Robben savait que marquer contre la Suède était possible, alors il l'a fait. Deux fois, dont une ignoble Panenka. Problème : il en fallait cinq autres en deuxième période, et cela, Robben n'en a plus été capable. On ne verra ni ça, ni la spéciale pendant l'été.Derrière la Serbie au coup d'envoi, Gallois et Irlandais se retrouvaient pour une sorte de finale, finalement transformée en petite finale avec pour seul espoir de s'incruster dans les barrages. Mais à domicile, les Gallois devaient faire face à des gars surmotivés pour se la jouer physique et sans Gareth Bale. L'opposition de style attendue a bien lieu. L'Irlande rentre dans le lard et pousse doucement son adversaire à la faute. Sur une relance foireuse d'Hennessey, les Irlandais chopent le ballon très haut grâce à Hendrick. À la réception du centre, McClean confirme son patronyme et nettoie les filets adverses. Dès lors, le pays de Galles court après le score et fait absolument n'importe quoi, avec un dernier quart d'heure d'anthologie du long ballon dans la surface sans personne à la réception. Sans la manière, mais avec le, l'Irlande retrouve les barrages et ne se laissera pas faire.Le coup franc de la dernière chance du pays du Galles est un contre-modèle du genre. Même le gardien n'est pas là pour apporter un peu de folie dans les derniers mètres.Le Portugal a dû attendre jusqu'à la dernière journée pour avoir son ticket en main. Les champions d'Europe ont fait toute la course derrière la Suisse, la faute à une défaite en septembre 2016 contre la Nati... lors du seul match manqué par Cristiano Ronaldo sur cette campagne. Sans lui, le Portugal a donc un zéro pointé. Avec lui, en revanche, le parcours est bien plus convenable avec neuf victoires, 32 buts et une «» maîtrisée sans grand problème face à cette même Suisse. Ronaldo verra bien la Russie, tout comme laavec lui.La Slovaquie a fait son boulot, en passant à la deuxième place de son groupe au dernier moment grâce au match nul (2-2-) entre la Slovénie et l'Écosse. La victoire 3-0 contre Malte n'a pourtant pas servi à grand-chose. Dans la seconde bataille, celle des meilleurs deuxième, les Slovaques terminent finalement derniers pour un petit point... et sont officiellement éliminés. Une règle pire et plus difficile à calculer que celle des meilleurs troisièmes à l'Euro, qui avait profité cette fois-là à ces mêmes Slovaques.Deux pays sur une même île et une seule place à se partager pour le Mondial. Pouvait-il y avoir meilleur tirage pour un barrage de dingue digne de ce nom ? Malheureusement, la règle du classement FIFA enlève tout suspense : les deux équipes ne seront pas têtes de série, ne peuvent donc pas se croiser et devront sortir de leur île en novembre prochain.L'Islande devient le premier pays sous le million à se qualifier pour une Coupe du monde. Il ne sera pas seul longtemps : en 2022, le Qatar sera logiquement le deuxième à y parvenir en organisant la compétition. Et peut-être que d'ici-là, la Nouvelle-Calédonie aura réussi à son tour pour devenir le plus petit pays de l'histoire dans un mondial de football.Champions du monde en titre, les Allemands ont fait un carton plein : dix victoires en dix matchs. Mieux, ils terminent avec la meilleure attaque de l'histoire pour des qualifications à la Coupe du monde... à égalité avec la Belgique, qui a arraché les 43 buts contre Chypre.» Le sélectionneur de l'Écosse a tenté une diversion étrange pour faire oublier que son équipe a été doublée au dernier moment par la Slovaquie, à cause du match nul contre la Slovénie (2-2). Vraiment, Gordon Strachan ?- Vainqueur 1-0 en Albanie , l' Italie termine deuxième de sa poule avec 23 points. Soit autant que les Bleus, et plus que la Serbie et l' Islande , tous trois directement qualifiés.- L' Espagne attend toujours sa première défaite dans une campagne de qualification pour la Coupe du monde depuis 1993. C'était le 31 mars, face aux champions d'Europe danois. Les Espagnols vont donc pouvoir attendre deux ans de plus.- L' Angleterre a fait le boulot sérieusement et terminé sa campagne tranquillement, avec une victoire 1-0 contre la Lituanie Marco Reus s'est qualifié sans jouer une seule minute de ces éliminatoires.- La Tchéquie a gagné son dernier match 4-0 contre Saint-Marin , pour le plaisir.- La Norvège a battu l' Irlande du Nord , déjà qualifiée pour les barrages, pour l'honneur.- Madonna a célébré la qualification du Portugal depuis Lisbonne, sans voir de but de Cristiano Ronaldo - Après sa dernière défaite en Islande , le Kosovo a marqué un seul petit point pour sa grande première dans les qualifications. C'est toujours ça de plus que Saint-Marin , mais ça de moins qu' Andorre . Résultat, les Kosovars pointent actuellement à la 184place du classement FIFA. Robert Lewandowski gagne le concours du meilleur buteur de l'histoire pendant une phase de qualification pour un Mondial, avec seize buts inscrits en dix matchs. Et sans affronter Saint-Marin ou Gibraltar - Ils ne seront pas de l'aventure estivale et en photo dans les albums à collectionner : Henrikh Mkhitaryan Elseid Hysaj , Miralem Pjanić, Arda Turan , Marek Hamšík...