Ce qu’il faut retenir de la dernière journée de la zone AmSud

Seulement quatre places pour accompagner le Brésil en Russie, six candidats, et une série de sentences irrévocables pour cette dernière journée de qualifs de la zone Amérique du Sud. Une conclusion dingue, où on a vu Messi faire léviter l'Argentine, Ospina se fendre d'une cagade qui condamne le Chili à manquer le prochain Mondial et Omar da Fonseca s'offrir un sacré moment de télévision.