Dortmund laisse filer Schalke, Hambourg ne tient plus qu'à un fil

Défait à domicile par une belle équipe de Mayence (1-2), le Borussia Dortmund laisse Schalke 04, vainqueur à Augsbourg (1-2), s'installer définitivement sur le dos du dauphin. De son côté, le Bayern n'a pas fait de cadeau à Cologne (1-3), alors que Stuttgart se replace pour l'Europe et qu'Hambourg s'embourbe.

L’équipe de la journée : Mayence

Le joueur de la journée : Ademola Lookman

Le but de la journée : Thilo Kehrer

La polémique autour de la tireuse à bière : mais c'est quoi cette course à l'Europe ?

L’analyse définitive : le Dinosaure a la dent molle, mais la peau dure

Le chiffre inutile : 379

La décla' du jour

Was noch ?

Les scores :



Buts : Süle (30e, csc) pour Cologne // Rodríguez (59e), Lewandowski (61e), Tolisso (78e) pour le Bayern.





Buts : Max (27e) pour Augsbourg // Kehrer (23e), Finnbogason (34e, csc) pour Schalke.





Buts : Philipp (16e) // Baku (4e), Muto (13e) pour Mayence.





Buts : Gómez (25e et 74e) pour Stuttgart.









Buts : Lookman (24e et 52e), Werner (33e), Augustin (63e) pour Leipzig // Didavi (47e) pour Wolfsburg.





Buts : Wolf (31e), Omar Mascarell (77e) et Meier (90e) pour Francfort.





Buts : Hazard (18e), Eveldi (57e) et Drmić (64e) pour Gladbach // Kleindienst (59e) pour Fribourg.





Buts : Harnik (4e), Sané (40e) et Füllkrug (42e) pour Hanovre // Selke (73e) pour Berlin.

Dans ce Tuchelico (ou Kloppico), ce sont les visiteurs qui ont fait le gros coup de cette journée en allant s'imposer pour la première fois de l'histoire du club au Signal-Iduna Park (1-2). Grâce notamment à un premier quart d'heure joué pied au plancher et récompensé par des buts de Baku et Muto, Mayence valide magnifiquement son maintien en Bundesliga. Dortmund a ensuite répliqué grâce au suppléant de Michy Batsuayi, Philipp, mais n'a pas pu renverser la situation, Florian Müller bloquant une tête de Marcel Schmeltzer dans les dernières minutes de la rencontre. Un coup dur pour le BvB qui laisse Schalke 04 valider sa place de dauphin et devra attendre la semaine prochaine pour être assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi gâcher les adieux de Peter Stöger , mais surtout ceux de Roman Weidenfeller , qui devait faire son apparition sur la pelouse, si tout se passait bien. Mais Mayence en a décidé autrement.Non, le Rasenballsport Leipzig n'est pas qu'un circuit fermé, et les jeunes talents lipsiens n'ont pas tous été couvés à Salzbourg. La preuve avec Ademola Lookman , jeune attaquant anglais prêté depuis le mois de janvier par Everton . Lede 20 ans a été impliqué dans trois des quatre buts de son équipe samedi face à Wolfsburg (4-1) : servi d'entrée par Jean-Kévin Augustin pour ouvrir le score, puis par Werner au retour des vestiaires avant d'amener celui de JKA. Un homme qui vaut le coup d'œil.Lesdevaient valider leur place en Ligue des champions. Chose faite sans (trop) trembler à Augsbourg (1-2). Et c'est le défenseur allemand Thilo Kehrer qui s'est distingué par une jolie déviation sur l'ouverture du score. Une manière de casser les idées reçues : il n'y a pas que des grosses chiches de loin en Bundesliga.Sept équipes du championnat ne sont pas encore fixées sur leur avenir européen. Dortmund, troisième, devrait logiquement se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, mais n'est pas encore sûr d'éviter les tours préliminaires. Hoffenheim, battu à Stuttgart (2-0), devra serrer les fesses pour rester dans le quatuor de tête et se fait rejoindre par le Bayer Leverkusen, qui n'a pu ramener qu'un point de Brême (0-0). Enfin, Leipzig peut toujours coiffer tout le monde au poteau. Pour la Ligue Europa, même suspense : Francfort, qui jouera également la finale de Pokal le 19 mai prochain face au Bayern, et Stuttgart n'ont pas abandonné l'idée de faire un tour en C3. Plus qu'un match pour régler tout ça, et on se demande bien comment cela peut se finir sans casse.Deux buts inscrits, mais refusés pour hors-jeu, une frappe de mule de Douglas qui s'écrase sur le poteau... Hambourg a la poisse et a laissé de nouvelles plumes dans la course au maintien. Surtout qu'à Francfort (3-0), le club vétéran de Bundesliga, qui n'a rien connu d'autre que l'élite au cours de son histoire, a pensé faire le plus dur en ouvrant le score, le Japonais Ito faisant trembler les filets pour la première fois de sa carrière en Allemagne (29). Mais sa réalisation a été refusée après consultation de la vidéo. Trois minutes plus tard, l'Eintracht s'est montré intraitable, Wolf concluant un contre sanglant. Un peu plus tard, c'est le pauvre Steinmann qui a dévié la frappe de Mascarell en pleine lucarne (77). Mais, malgré ces faits de jeu, le HSV n'est toujours pas mort. La relégation lui pend au nez depuis quatre saisons, mais il peut toujours croire à sa survie lors de la dernière journée.Comme le nombre de jours séparant Cologne de son retour prévu et souhaité en Bundesliga. Les chèvres ont réalisé un match intéressant face à l'ogre du Bayern , en ouvrant même le score, sans pour autant pouvoir résister face au champion jusqu'au bout (1-3). De quoi donner un peu de baume au cœur à ses supporters qui ont déjà commencé le décompte. Dans 379 jours, ils seront de nouveau en Bundesliga. Le rendez-vous est pris.» –préserve Manuel Neuer . Et tant pis si Sven Ulreich déprime depuis sa boulette à Madrid. Franck Ribéry blessé à l’orteil, Franck Evina a vécu sa deuxième titularisation avec le Bayern et devient le second joueur le plus jeune à enchaîner deux matchs de Bundesliga. À 17 ans et 10 mois, il n’est devancé que par David Alaba , qui l’avait fait à 17 ans, 8 mois et 24 jours. Des histoires de puceaux. Mario Gómez n’a visiblement pas encore réservé ses vacances d'été. L’attaquant de Stuttgart a mis fin à une série de cinq matchs sans marquer grâce à son doublé inscrit face à Hoffenheim , son sixième en 2018. Mieux : l'international allemand n'avait plus marqué pour le VfB à la Mercedes-Benz Arena depuis 2009. Coucou Joachim Löw C'est la saison des bourdes en Bavière : Niklas Süle est seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Buli à marquer trois buts contre son camp lors de la même saison. Le premier ? Un certain Manfred Kaltz en 1977.Cent et toutes ses dents. Lewis Holtby a disputé samedi son centième match sous le maillot de Hambourg. Mais combien hors de la zone rouge ?Thomas Müller, grâce à sa déviation pour Robert Lewandowski, a adressé sa quatorzième passe décisive de la saison. Son record personnel.À 35 ans, Alexander Maier a disputé son dernier match à la Commerzbank-Arena, lui qui porte les couleurs de l'Eintracht Francfort depuis 2004. Entré en jeu à cinq minutes de la fin, le lascar a même marqué un but pour ses adieux. Le meilleur d'entre eux.