Ce qu’il faut retenir de l’avant-dernière journée de la zone Europe

L'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne qualifiées, l'Italie et l'Irlande du Nord en barrages, le Portugal et la Suisse en rancard, Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo qui cassent un record ou encore la Croatie qui vire son entraîneur. Cette avant-dernière journée de qualifications à la Coupe du Monde a été riche en émotions du côte de la zone Europe.