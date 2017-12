Ce gros lourd de Denílson

73

40 ans, toujours plus beauf.Grand espoir du football brésilien qui n'a finalement pas eu la carrière attendue, Denílson n'est apparemment pas non plus le plus grand des gentlemen. À l'occasion d'un match de charité entre les amis de Tite et ceux de Carilla, le champion du monde 2002 passé par les Girondins a plombé l'ambiance.Signalé en position de hors-jeu par une arbitre assistante, Denílson mime un cœur avec ses doigts à l'encontre de la juge de touche. Une touche « d'humour » pas très bien prise par l'assistante ni par l'arbitre central, qui n'a pas hésité à recadrer l'ancien milieu de terrain.Debilson.