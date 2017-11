Ce but marqué en D8 anglaise va vous émouvoir

1

You've asked for it, here it is!! featuring GoPro replay @Alvechurch1st pic.twitter.com/IVh6TSn3H5 — Alvechurch TV (@AlvechurchTV) 18 novembre 2017

Daniel Dubitat tient son quart d'heure de gloire. L'attaquant d'Alvechurch, club de 8division anglaise, a réalisé un enchaînement digne des plus grands ce week-end face au Sheffield FC (3-2) : sur un dégagement de son gardien, il réussit un contrôle en pleine course suivi d'une reprise en feuille morte qui finit au fond des filets.Un but à la Bergkamp dont se souviendra sûrement longtemps Dubitat, heureux comme jamais après avoir inscrit ce bijou.