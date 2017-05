Ce blaireau de Ravel

SOFOOT.com // Angleterre // Destin foireux

En 2011, Ravel Morrison est le meilleur jeune de sa génération à Manchester United aux côtés de Paul Pogba. Depuis, le second a disputé des finales de ligue des champions et d’Euro avant de devenir le joueur le plus cher du monde. Le premier, lui, s’est gâché. En cause: de mauvaises fréquentations, une alimentation à base de Mars et des « démons intérieurs » .