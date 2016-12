CDM 2026 : une candidature nord-américaine à l'étude

0

CP

À l'instar du duo formé par le Japon et la Corée du Sud lors de la Coupe du Monde 2002, le Canada , les États-Unis et le Mexique pourraient s'unir pour organiser un Mondial.La CONCACAF n'a plus accueilli la compétition depuis 1994 et après la Russie et le Qatar , le continent nord-américain fait office de favori pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026.» , a expliqué Victor Montagliani, le président de la CONCACAF, lors de la conférence international du sport de Dubaï. Le patron de la fédé nord-américaine a aussi balayé les doutes concernant les éventuelles réticences du nouveau président des États-Unis, Donald Trump : «Au final, les enjeux politiques pourraient même être un avantage pour cette candidature: un projet commun entre le Mexique et les USA aurait une dimension symbolique qui pourrait séduire la FIFA.