CdL : Bordeaux-PSG et Monaco-Nancy

Les boules ont été tirées.Ce mercredi soir, juste après les deux derniers quarts de finale qui ont vu le PSG et Bordeaux se qualifier face à Metz (2-0) et Guingamp (3-2), le tirage au sort de la Coupe de la Ligue a rendu son verdict. Et les deux vainqueurs de la soirée vont s'affronter au Matmut Atlantique. L'autre demi-finale opposera donc Monaco , vainqueur de Sochaux aux pénaltys, et Nancy qui est allé chercher sa qualification à Nantes . Les matchs auront lieu les 24 et 25 janvier prochains.Qu'est-ce que ça va vite cette Coupe de la Ligue.