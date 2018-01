CDF : un choc Monaco-Lyon, le PSG recevra Guingamp

266

Le tirage au sort :

MB

Piscine à boules.Au lendemain d'un week-end qui a laissé six clubs de Ligue 1 la tête dans la cuvette ( Nice Dijon ), le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu lundi soir, à Bollaert, où Lens se chiffonnera le dernier ticket avec Boulogne-sur-Mer (N) dans la soirée.Bingo : la doublette Camille Cerf- Gérard Houllier a servi du lourd avec un sexy Monaco Lyon , unde la finale de 1979 entre Nantes et Auxerre et un sommet Granville-Concarneau. La déception du soir est à trouver dans les rangs de Biesheim, pensionnaire de National 3 et petit poucet de la compétition, dont le président, Marc Nagor, rêvait de «» et qui devra se contenter de Grenoble, tombeur du Gazélec . Les matchs se joueront les 23 et 24 janvier prochain. Châteauroux (L2) – Chambly (N) Auxerre (L2)Stade Briochin (N2) – Lens (L2)/Boulogne-sur-Mer (N) Lorient (L2)Biesheim (N3) – Grenoble (N) Troyes – Saint-ÉtienneSaint-Lô Manche (N3) – Les Herbiers (N) Bourg-en-Bresse (L2) – ToulouseCanet-en-Roussillon (N3) – Caen Granville (N2) – Concarneau (N) Tours (L2) – Metz Colomiers (N2) – Sochaux (L2)Épinal (N2) – Marseille