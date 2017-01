CDF : Déjà des surprises !

0

Coupe de France: Magnifique raid solitaire de Jonathan Clauss pour le 3e but d'Avranches contre Laval (3-1, 77e) ! 😍 pic.twitter.com/7vGuxkuhSo — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 janvier 2017

Les Herbiers 4-3 Gazélec

Avranches 3-1 Laval

La Coupe qu'on aime. Outre le match de l'AS Monaco contre l' AC Ajaccio (2-1), il y avait deux rencontres au programme des 32e de finale de la Coupe de France , ce vendredi soir.À commencer par l'autre club d'Ajaccio, le Gazélec . Qui n'a pas eu plus de réussite que l' ACA . Menés 4-1, les Gaziers sont revenus à 4-3 sur les pelouse des Herbiers et le score n'a plus bougé. Une belle victoire pour les Vendéens, repêchés en National en début de saison pour remplacer Luçon.Enfin, Avranches, le club du Mont-Saint- Michel , qui évolue aussi en National, s'est offert le Stade lavallois de Marco Simone 3-1. Avec un numéro phénoménal signé Jonathan Clauss pour le troisième !