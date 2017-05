Cavani meilleur joueur de L1, Jardim meilleur coach

1

C'est le 11 de rêve de tout entraîneur de @DominosLigue2, découvrez l'équipe type 🏆 ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/nlBqIBovgT — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 15 mai 2017

Comme prévu, Monaco et son dauphin ont raflé la majorité des trophées UNFP.Le champion de France a ainsi vu Leonardo Jardim , son coach, Danijel Subašić, son portier, et Kylian Mbappé, son nouveau talent, être respectivement élus meilleur entraîneur, meilleur gardien et meilleur espoir de Ligue 1. Une première pour chacun d'eux. Pendant ce temps-là, Edinson Cavani , déjà meilleur buteur de l'Hexagone (35 buts en autant de journées), était désigné meilleur joueur. Quant à Memphis Depay , son magnifique but lobé contre Toulouse en mars a été récompensé comme le plus beau de la compétition.N'Golo Kanté, lui, a reçu le trophée UNFP du meilleur joueur français de l'étranger pour sa superbe saison avec Chelsea , roi d' Angleterre , devant Antoine Griezmann Karim Benzema et Ousmane Dembélé. En Ligue 2, c'est le Lensois John Bostock qui remporte la mise du meilleur joueur du championnat, et le Nîmois Bernard Blaquart celle du meilleur technicien.Pour les surprises, on repassera.