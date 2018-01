Cavani meilleur buteur de l'histoire du PSG

416

Ici, c'est Edi ! Edinson Cavani a détrôné Zlatan Ibrahimović et peut enfin s'installer seul dans le fauteuil du meilleur buteur de l'histoire du PSG . L'Uruguayen a planté ce samedi après-midi son 157but en 229 apparitions sous le maillot parisien.était resté muet face à Lyon et Guingamp , mais n'a pas manqué le coche contre Montpellier en ouvrant le score dès la onzième minute.Le Parc des Princes peut enfin se rasseoir et laisser Neymar tirer ses penaltys.