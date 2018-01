Cavani égale le record de Zlatan

241

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le record de Zlatan ne tient plus qu'à un fil.En plantant face à Dijon sa 156réalisation sous le maillot du PSG – une tête placée à la réception d'un centre d'Ángel Di María –, ce mercredi soir, au Parc des Princes, lors de la démonstration parisienne (8-0 !), Edinson Cavani a repoussé l'échéance. Un but de plus, et ledeviendra le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.Le Parc des Princes a bien cru que le moment tant attendu arrivait quand l'arbitre a désigné le point de penalty à la 83minute, mais ce goinfre de Neymar , pas rassasié d'avoir déjà marqué trois buts, a pris le ballon en main et s'est chargé de transformer la sentence, non sans avoir subi des sifflets du stade qui en appelait à son Edinson...Rendez-vous dimanche à Lyon