Cavani écarté pour son retard

Ce mercredi soir, le stade de la Licorne n'aura pas le plaisir de voir Edinson Cavani sur le pré, pour ce quart de finale de Coupe de la Ligue entre Amiens et Paris. La faute à son retour tardif de vacances. Et s'il s'entraîne normalement depuis deux jours avec le groupe, le buteur uruguayen n'est pas retenu dans le groupe, au même titre que Javier Pastore . Une retenue sur salaire sera aussi appliquée.Si le club n'en parle pas directement, cela ressemble bien à une sanction. Selon, les dirigeants parisiens ne tolèreraient plus les retards de Cavani, un habitué du lapin. «» , a expliqué Unai Emery . «. » Et c'est un trio Neymar -Mbappé-Di María qui devrait être aligné en Picardie, le même que le week-end dernier à Rennes.Tant qu'Edi est à l'heure pour planter son doublé face au Real, tout ça ne sera que de l'histoire ancienne.