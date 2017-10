Cavani d’espion

Double buteur ce vendredi soir au Parc des Princes, Edinson Cavani vient de porter son total de buts en Ligue 1 à onze unités. Un coup de tête au premier poteau, un appel en profondeur, soit deux classiques du Matador. Mais comment Cavani fait-il pour continuer de surprendre avec sa marque de fabrique ?

La demi-seconde d’avance

Le profit de la naïveté

Par Antoine Donnarieix, au Parc des Princes

Certains tours de passe-passe sont plus difficiles à comprendre que d’autres. Quand David Copperfield se lance dans un, son public n’y comprend rien et reste bouche bée devant son savoir-faire. Pour Arjen Robben , sa fameuse frappe enroulée du gauche fait toujours des dégâts, comme peut en témoigner la Suède lors du jubilé du capitaine néerlandais avec les. Et pour Edinson Cavani ? Là aussi, c’est toujours la même histoire pour augmenter ses statistiques. Nice peut en témoigner : une tête plongeante au premier poteau sur coup de pied arrêté (3) suivi d’un appel dans le dos de la défense (31). En une grosse demi-heure, l’Uruguayen inscrit les 2500et 2501buts de l’histoire du Paris Saint-Germain en championnat. Le pire, c’est que ça paraît facile, voire routinier. Simple impression ou réalité ?Des buts comme le premier inscrit par Cavani ce soir au Parc des Princes, le buteur en a planté une flopée depuis son arrivée au PSG . Une phase arrêtée, une patte gauche comme celle de Di María à la baguette, une accélération pour arriver lancé et le coup de front parfait pour surprendre la défense. En réalité,est coutumier du fait depuis son passage au Napoli. Un bon jeu de tête qui lui a, entre autres facultés de finisseur, permis de terminerde Serie A lors de la saison 2012-2013. Avant ce soir, la défense du Gym a sûrement dû étudier ses déplacements aux abords de la surface de réparation, qui plus est lorsqu'il marque des buts. Les victimes étaient pourtant nombreuses en Ligue 1 en ce début de saison : Amiens Guingamp , Toulouse, Saint-Étienne, Metz Bordeaux et bien entendu Marseille Et pourtant, Nice encaisse un but d’entrée de jeu à la suite d’un mouvement breveté par Cavani. Si la défense manque d’un brin d’agressivité sur l’action en question, il ne faut pas omettre le principal responsable du but, à savoir Cavani lui-même. La grande force du footballeur, c’est d’avoir toujours un coup d’avance. Pour Edi, ce coup s’illustre en une demi-seconde. Une différence infime au départ de l’action, mais toujours déterminante au moment de la mettre au fond.Dans sa panoplie complète du buteur instinctif, Cavani possède dans sa poche arrière celle du renard rusé. Celui qui tape la discute avec son garde du corps, en l’occurrence Dante , pour la première étape. Celui qui se cache derrière son vis-à-vis quitte à être hors jeu pour la deuxième étape. Celui qui se remet une demi-seconde en position légale pour éviter un marquage trop agressif pour la troisième étape. Et enfin, celui qui, une fois servi, file vers le but avec un seul objectif en tête : marquer. Il ne faut pas se voiler la face : Dante fait là encore preuve d’une énorme naïveté face à Cavani, après sa dernière boulette en date commise contre la Lazio il y a une semaine. Mais s’il y a bien une chose dont Cavani se fout littéralement, c’est d’accorder de la pitié à ses adversaires. Car avant tout, il y a un statut de meilleur buteur de Ligue 1 à conserver. Et que ce soit Neymar ou Falcao, les rivaux n’auront qu’à bien se tenir.