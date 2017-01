Cataldi en prêt au Genoa

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grand espoir, formé au club, Danilo Cataldi a été prêté très tôt à Crotone , en Serie B, avant de faire ses débuts dans l'élite avec la Lazio à seulement vingt ans.Mais après deux années et demie en Serie A, le milieu de terrain reste principalement cantonné à un rôle de remplaçant (seulement cinq titularisations cette saison). Dans l'optique de glaner plus de temps de jeu en championnat, il vient d'être prêté par la Lazio au Genoa jusqu'à fin juin.Quoi de mieux que la compagnie du vétéran Goran Pandev à l'entraînement pour s'aguerrir encore un peu plus.