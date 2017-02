Casti : « Ce qui m'a vraiment fait mal, ce n'est pas d'avoir perdu un œil... »

Ce dimanche, le Montpellier Hérault reçoit l’AS Saint-Étienne à la Mosson. En 2012, Florent Castineira, touché au visage par un tir de flash-ball en marge de la rencontre entre les deux équipes, y laissa un œil. Quatre ans et demi après les faits, celui que l’on surnomme « Casti » se bat désespérément pour que justice soit faite. Témoignage.

Une enquête et des doutes

Une vie qui bascule

Deux mois de prison ferme

Par Florian Lefèvre

Propos de Florent Castineira recueillis par FL sauf mentions

C’était le dernier jour de l’été. Ce 21 septembre 2012, Florent Castineira dit « Casti » , vingt et un ans, n’est même pas venu voir le match Montpellier - Saint-Étienne. Il passe simplement saluer «» , devant les baraques à frites qui jouxtent le stade de la Mosson. Pendant qu’il boit un verre avec ses amis, des policiers de la BAC poursuivent un supporter montpelliérain au motif que celui-ci a fait tomber de sa poche un fumigène. «"Arrêtez ! Calmez-vous ! Faites doucement ! Il y a des gosses ici !", nous confiait Casti quelques semaines après les faits.Contrairement à ce qu’indiquait une première version de la police, le médecin légiste qui a opéré Casti confirme alors que le jeune homme été blessé par un tir de flash-ball. Contrairement aux informations relayées par le Midi Libre et France 3 Languedoc-Roussillon, l’œil de Casti ne sera pas sauvé. Casti a-t-il été victime d’une bavure policière ? Selon le parquet de Montpellier , le policier aurait agi en état de légitime défense. «» , estime aujourd’hui Casti. Il y a d'abord son dossier médical, qui a disparu de l'hôpital Guy de Chauliac de Montpellier , où il avait été opéré. Il y a surtout la vidéo-surveillance des lieux , dont le visionnage des bandes avait permis, selon les avocats de Florent Castineira, de contredire la version policière. Saisie par le procureur, la directrice d’enquête de la police des polices juge pour sa part les bandes de la vidéo «» . L’IGPN conclut que Casti aurait été atteint à l'œil droit par un éclat d'une bombe agricole que des supporters avaient envoyé en direction des policiers. En juin 2014, le parquet requiert un non-lieu, reconnaissant que la blessure est due à un tir de flash-ball d’un policier, mais estimant que les conditions de la légitime défense sont réunies.Après un complément d’enquête, les avocats de Casti obtiennent finalement le visionnage de la vidéosurveillance par la justice en août 2016. Près de quatre ans après les faits. Et les images confirment que le tir de flash-ball a eu lieu avant les échauffourées entre policiers et supporters, contrairement à la ligne de défense du policier présumé tireur . De cette confrontation avec le policier, Casti garde un souvenir amer : «» C’est alors que le policier présumé tireur déclare qu’il n’est pas l’auteur du tir, contrairement à ce qu’il affirmait jusqu’ici. Au vu de ces rebondissements, les avocats de Casti demandent donc une requalification des faits. Pourtant, à l’heure actuelle, rien n’a bougé. «» , déplore Casti.Dans cette affaire, le jeune homme, qui a désormais vingt-six ans, a vu sa vie basculer. «(...)» , lâchait Casti dans un long entretien pour le collectif militant Désarmons-les , en avril 2016. Sur le plan professionnel, aussi. Pas plus tard que la semaine dernière, le Montpelliérain s’est vu refuser une formation dans l’informatique. «, raconte Casti."Tu ne dois pas dire qu’il t’est arrivé ça si tu veux travailler..." » Aujourd’hui, Casti touche l'allocation aux adultes handicapés : «En octobre 2012, quelques semaines après le drame, environ un millier de supporters ultras venus de toute la France ont manifesté à Montpellier contre la «» dont ils s’estiment victimes, à l’initiative de la Butte Paillade, le groupe ultra auquel appartient Casti. «» , c’est le slogan qui raisonnent cette saison encore dans les tribunes de la Mosson, à chaque match à domicile de Montpellier. Casti, lui, ne suit plus aussi assidûment son équipe. Son temps, il le consacre surtout à «» , au sein de l'Assemblée des blessés - des familles et des collectifs contre les violences policières «» . En novembre dernier, Florent Castineira témoignait au « procès du flash-ball » à Bobigny, en tant que témoin de moralité. Un procès à l’issue duquel trois policiers jugés pour avoir blessé six manifestants au flash-ball, ont été condamnés à une peine de dix mois à trois ans de prison avec sursis.Il y a cette phrase que le jeune homme affirme avoir entendu de la bouche de plusieurs policiers, quand il fait des déplacements pour soutenir le MHSC à l'extérieur : «» «» , poursuit Casti. Ça s’est passé à Épernay, lors d’un match de Coupe de France, en janvier 2016, le jour de ses vingt-cinq ans. Casti ne verra jamais la rencontre, il est emmené au poste, parce qu'il aurait essayé d'escalader les grilles du stade à plusieurs reprises selon la police . Voilà la version de Casti : «"Dégage de là, dégage de là...""Ah, vous êtes fiers de vous ? Vous êtes fiers de vous ?""Je vais vous crever bande de batards."» Outrage et menaces de mort, Casti a été condamné à deux mois de prison ferme (un mois ferme et un mois par révocation de sursis parce qu'il avait tenté d'introduire un fumigène au stade du Moustoir en 2011) par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. Il attend son procès en appel à Reims.Ce samedi, Casti était présent à Reims pour le procès des supporters bastiais , jugés pour outrage et rébellion à la force publique, après des incidents en marge du match Reims-Bastia, le 13 février 2016. Ce jour-là, le Bastiais Maxime Beux a perdu l’usage de son œil au cours des affrontements avec la police. Lui affirme avoir été victime d’un tir de flash-ball, quand les forces de l’ordre assurent qu'il se serait blessé en tombant sur un poteau... «» , explique Casti, qui dénonce «» Si le club bastiais a apporté son soutien à Maxime Beux , au Montpellier Hérault, c’est plutôt silence radio pour Casti. «Et maintenant, que va-t-il se passer ? Deux options : soit un nouveau non-lieu, «» , soit un procès du policier présumé tireur. Reste que la vie de Florent Castineira ne sera plus jamais comme avant. «, insiste Casti.» Ce dimanche, Casti sera présent derrière les buts de la Mosson avec ses potes de la Butte Paillade. «