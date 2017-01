Cassano sans club

0

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les retrouvailles n’auront pas été à la hauteur. Antonio Cassano ne portera plus le maillot de la Samp’. Le club génois et le joueur ont mis un terme, d’un commun accord au contrat qui les unissait. Mis à l’écart depuis le 8 mai dernier, l’ancien Romain avait refusé de quitter la Sampdoria cet été, et n’a plus porté le maillotdepuis. Déjà passé par la Ligurie entre 2007 et 2010, l’attaquant italien s’est finalement résigné a arrêter les frais. À 34 ans, el Pibe de Bari est à la recherche d’un dernier challenge.Quelqu’un pour lui parler du « OM Champions project » ?