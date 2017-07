Cassano prend sa retraite

HL

« Fantantonio » ne devrait plus terroriser les défenses de Serie A.Il y a une semaine, Antonio Cassano rejoignait le club du Hellas Vérone et découvrait sa septième équipe en Italie . Mais, sept jours plus tard, l'international italien (39 sélections, 10 buts) est revenu sur sa décision, il veut arrêter le football. Un retournement de situation assez incroyable qui a été motivé par des raisons personnelles. L'attaquant de 35 ans souhaite se rapprocher de sa famille.Le joueur ne supporte plus l'éloignement avec ses proches restés à Gênes, dans le nord de l'Italie. Passé par le Real Madrid, l'AS Roma ou le Milan, Cassano avait débuté en 1999 avec son club formateur, le FC Bari.