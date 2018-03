C'est le grand soir pour Paris et l'heure de l'union sacrée pour Nasser, Unai Emery, Nicolas Sarkozy, Neymar, Antoine Kombouaré, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et Cheb Marquinhos. Ces gens-là ont des choses à se dire. Des choses qui ne peuvent se dire qu'avec des alexandrins.

Personnages

Acte I, Scène 1

Unai, Nasser

Nasser

Unai

Nasser

Unai

Nasser

Unai

Nasser

Nasser (aparté)

Acte I, Scène 2

Nicolas, Nasser

Nasser

Nicolas

Nasser

Nicolas

Nasser

Nicolas

Nasser

Nicolas

Acte 1, Scène 3

Nasser, Casque d'or

Nasser

Casque d’or (par la fenêtre)

Acte 2, scène 1

Casque d’Or, Adrien le jeune premier, Kyky, le Marquis, le Matador, le Ney

Casque d’or

Adrien le jeune premier

Casque d’or

Le Ney

Casque d’or

Le Ney

Casque d’or

Le Marquis

Casque d'or

Le jeune premier

Kyky

Casque d'Or (à Mbappé)

Casque d’Or (à Cavani)

Casque d’Or (à tous)

Le Matador

Le Ney

Par Edmond Clotaire

Unai Emery, entraîneur du Paris Saint-GermainNasser Al-Khelaïfi, président du PSGNicolas Sarkozy, supporter du PSGAntoine Kombouaré, légende du PSGKylian Mbappé, grand joueur du PSG Edinson Cavani , grand joueur du PSGAdrien Rabiot, grand joueur du PSGMarquinhos, grand joueur du PSG et féru de musique orientaleNeymar, grand absent du PSGUnai j’en ai bien peur, votre heure aura sonnéSi vous ne vainquez pas dans notre parc princier.Du Qatar on m’appelle, réclamant votre tête,Qui risque de tomber, inutile épithète.Vous savez bien monsieur, que ce n’est point ma faute,Mais celle d’un juge favorable à nos hôtes.Point votre faute ? C’est bien vous coach EmeryQui, comble de couardise, sortit Cavani !Ce n’est point la mienne si Neymar est blesséEt qu’il nous laisse seul face au sort déchainéJ’aurais préféré même attraper la véroleQue voir l’astre amoché, meurtri, sans malléole.Des excuses et des plaintes ! Voyons voyons.Convainquez vos troupes, remplissez la missionVous avez déclenché la fureur d’al Thani.Un noble homme dont j’ai épuisé le crédit.Pour calmer son courroux, je n’aurais pas de peineÀ vous jeter pieds et poings liés dans la SeineJ’ai conscience d’avoir ici la corde au cou.Dans l'histoire je suis l’agneau et vous le loup.Si vous en êtes conscient, mettez-vous à l’œuvrePréparez vos hommes à cette dure épreuve.Seigneur je suis perdu, fichu, sur la selletteÀ cause d’un fanfaron, chanteur d’opérette.Moi qui pensais signer un Basque bondissantMe voici las, flanqué, d’un Ibère impuissant.Il me faut aller voir quelqu'un de bon conseil.Quelqu’un dont à Doha, on respecte l’oreille.Président, mon ami, j’implore vos conseilsPour parler d’une affaire, encombrant mon sommeil.Je souhaite m’entretenir d’un rêve impossible.Dépasser les huitièmes, gagner la Champions League.Voici sept ans que la Jolie hante mes nuitsSept très longues années, toujours elle m’éconduit.J’ai beau pour l'appâter, dépenser des millionsChaque an, avril venu, je suis comme un couillonCette affaire pénible qui ternit vos nuitsEn tant que groupie me perturbe moi aussiJ’y pense les matins, et pas qu’en me rasant.C’est pourquoi, j’ai pour vous un conseil étonnantJ’ai dans la manche un as, qui pourrait tout changer.Un druide, un magicien, un chaman, un sorcier.Neymar ? Il est blessé. Ne soyez pas cruel.Non ! Je viens vous parler d’un espoir bien réelNico, je vous en prie, livrez-moi donc le nomDe l’homme providentiel, l’immense illusion.Bien... Cette solution pour conjurer le sortC’est un beau mage kanak des Côtes d’Armor.Un homme qui pourrait réveiller l’eau qui dort.Allez voir celui qu’on surnomme Casque d’or !Antoine Kombouaré ? Comment vais-je séduireCette vieille chaussette que j'avais fait fuir ?Apportez-lui des fleurs ! Osez cette escapadeAllez sous son balcon chanter une sérénade.Je vous en conseille une, nommée caméléon.Du poète Maître Gims, un homme au grand donJe t’ai senti partir et j’ai pris les devants.Malgré moi tu m’attires un peu comme un aimant.On s’est promis des sentimentsTu disais oui et moi je disais non.Tiens donc le sieur Nasser, la fripouille sans cœurQui m’avait limogé. Tant pis pour la rancœur.Cessez de chantonner cette horrible comptinePour Paris j’arriverai à pied par la ChineJeunes gens, écoutez, je vais porter la voix.Des glorieux anciens, d’hommes de bon aloi.J’ai souffert moi aussi, sur les terres du Cid.Oui mais moi j’ai vaincu le grand Real Madrid.Si je peux me permettre, accordez-moi ce doutePeut-être que je m’égare et fais fausse route.Quand vous accomplissiez vous-même cet exploitLes Meringues allaient mal, Madrid n’était pas roi.Le Real d'aujourd’hui, pardonnez la bravade,Si je puis vous dire, est une autre limonade.Remarque acceptable, je dois en convenirVous êtes taquin, je vais donc y revenir.Lorsqu’en quatre-vingt treize, nous nous drapions de gloireNous n’avions pas alors tout l’argent du QatarGardez vos artifices, vos trucs, vos bonnimentsPour Christophe Kerbrat et pour Jimmy Briand Sans moi Paris perdra, c’est certain, c’est factuel.C’est écrit, comme le chante Francis Cabrel.Retournez donc guider votre armée de sans dents.Vous n’êtes cher monsieur qu’entraîneur de GuingampEt vous un Tartarin, un tartuffe arrogantVous croyez que ce club, sans vous, c’est le néant ?De sa main vengeresse Tyché vous a puniVous êtes petit à l'échelle de ParisNon, je suis le plus grand ! Pour fêter ma venueMoi, prince du Brésil géant porté aux nues !Paris sur son maillot, le Brésil honoraTour Eiffel, Fleur de Lys entament une sambaLa samba ! Grâce à vous, Tour Eiffel, Fleur de lysDécorent cette hideuse liquette jaune pisseEt vous organisez des sauteries somptuaires !Plutôt que d’inviter à votre anniversaireUn tas de pique-assiettes, toute une armée de tchoinsVous auriez dû aussi convier Vincent GuérinIl n’y a à Paris, de Brésilien qui vaille.Qu’un homme que je connaisse. Et son nom est Rai.De raï je ne connais qu’un tube de KhaledJe l'écoute en boucle quand je retourne au bledDes amis marocains m’ont permis de connaîtreCette musique qui agite tout mon êtreRai, mon capitaine... Il n'y a que Rai qui m'aille !Un champion d’Europe, vainqueur de mille batailles,Allons bons jeunes gens, respectez donc l’histoireRespectez vos pères qui ont connu la gloireHonorez Ginola, Bravo, Llacer, Fournier.Et le chevalier Rai, patron du Parc princierBoulogne avec Auteuil, chantaient à l’unisson.Quand du Paris SG, il portait le blason.Offrez sans rechigner, une révolte épique,Il est temps de prouver que ce club est magique.Invoquer une histoire que les plus jeunes ignorent,N’est-il pas un beau mais inutile ressort ?Car monsieur, en ce temps, Kylian n’était pas né,Et Michel Drucker était un jeune premier.Je suis jeune c'est vrai, mais aux âmes bien néesLa valeur n’attend point le nombre des années.Alors prouvez-le donc, portez vos escarmouches !Envoyez l’impudent Marcelo sous la doucheEt vous, le chevelu, sachez courber l’échine !Ou vous serez vendu l’année prochaine en Chine.Allez ! Domptez la peur, soyez trompe la mort.Justifiez donc votre surnom de Matador.Piquez, touchez, frappez et déclenchez la liesseÉtalez sur la pelouse vosRéveillez tous les lynx, transformez les en lions,Leurs miaulements sont des rugissements profonds.Vous avez bien raison et c'est pourquoi j'entendsLaver ce vil affront, rendre le châtiment.Ces hidalgos seront notre soyeux tapisCar non, nous ne sommes pas voués aux gémoniesAux rires gras, aux lazzis d'experts de comptoirAux débats sans saveur de l’Équipe du soir.Si sans moi vous comptez conquérir l'EverestLe sort en est jeté. Alea jacta est.Allez, je vous soutiens. Soyez fort Matador !Si je puis grâce à vous, gagner le Ballon d’or.