Casoni vers la sortie

Six mois et puis s'en va.Débarqué à Lorient le 8 novembre, Bernard Casoni n'est déjà plus le bienvenu en Bretagne. Après la défaite en barrages face à Troyes (2-1, 0-0), son éviction était pressentie.D'après, le départ de l'ancien Marseillais devrait même être officialisé par Loic Fery mardi fin d'après-midi, suite à une entrevue lundi matin. Une décision logique puisque Casoni a échoué dans sa mission maintien. Malgré un effectif solide, les Merlus n'ont pas évité le naufrage et ont coulé dans les bas fond de la Ligue 1. Il s'agit là du cinquième limogeage en cinq ans pour Bernard Casoni Bernard à la casa.