Casoni, le Mentalist

Après quinze mois de silence à la suite d'une aventure tuée dans l’œuf en Hongrie, Bernard Casoni s’est de nouveau installé sur un banc début novembre pour prendre la barre de Lorient, en perdition. Résultat ? Les Merlus n’ont plus perdu depuis trois matchs. La raison ? Un retour aux fondamentaux et un point d’honneur mis sur l’aspect défensif par un entraîneur qui souhaite autant prouver aux autres qu’à lui-même qu’il peut réussir avec ses idées.

« Ce n’est pas de l’autorité, c’est de la franchise. »

Les fondamentaux et Lucien Favre

Par Maxime Brigand

Propos de Bernard Casoni recueillis par MB.

Dans la voix, l’assurance d’un homme qui a des choses à prouver. Bernard Casoni est, lui aussi, entré en campagne depuis maintenant quelques semaines. D’entrée, il affirme «» , soit d’un silence d’une quinzaine de mois. La dernière fois qu’on l’avait vu sur un banc, l’histoire avait duré moins d’une dizaine de semaines. C’était en Hongrie , à Székesfehérvár, où Casoni avait débarqué en juin 2015 pour reprendre le Videoton FC après avoir rencontré le directeur sportif du club en France . Un proche de Viktor Orbán, Premier ministre hongrois et ancien tripoteur de ballon au pays. L’ancien international français parle d’une «» . Problème : l’affaire vrille rapidement lorsque le président du club décide de se payer la tête du directeur sportif. Casoni est renversé avec et rentre en France avec un bilan de deux victoires en dix matchs officiels. Dur à avaler, d’autant que les mois qui suivent ne sont qu’une longue plongée dans le doute indissociable du boulot de coach : «» Casoni est donc rentré en Corse, s’est posé plusieurs fois en tribunes à Furiani et a avalé quelques matchs de Ligue 2 aussi, «» . Et le champion d’Europe 93 est revenu au moment où on ne s’y attendait pas et à l’endroit où on s’y attendait le moins. Dans l’entourage du FC Lorient , certains évoquent une solution pour «» , dont un dernier exercice qui aurait dû bousculer les consciences ou prévenir le bordel dans lequel le club s’est foutu depuis août. Voir les Merlus plantés sur la bascule vers la Ligue 2 n’est pas normal, mais il suffit de faire un 360 au Moustoir pour voir les doutes sur les visages.Les doutes, justement. Le boss du club, Loïc Féry , en a eu pas mal. C’est aussi pour ça que Bernard Casoni , nommé au début du mois de novembre, dit «» . En l’espace de quelques semaines, les noms ont défilé, et le profil de l’ancien coach de l’ ETG ne semblait pas être favorisé au départ, si ce n’est même pas évoqué. Au bâtisseur de projet a donc été préféré le profil pompier de service qui ne veut finalement pas dire grand-chose, si ce n’est que le nommé doit relever une situation. Casoni : «» A-t-il eu peur ? «, coupe-t-il.» Ça, c’est pour l’aspect psychologique d’un groupe miné par les mauvais résultats et où certains éléments pensaient déjà à quitter le fouillis dès l’hiver. «» Façon de préciser que pour se sauver, Casoni aura besoin d’hommes concernés et rien d’autre. Résultat : Lorient n’a plus perdu depuis trois matchs et n’a perdu qu’une rencontre avec l’ancien protégé de Courbis contre l’AS Monaco (0-3) après une première mi-temps convaincante.Dès le premier jour, Bernard Casoni avait annoncé qu’il ferait du Casoni. Explications : «» Soit autour d’un 4-3-3 où Majeed Waris a déjà enfilé trois buts et semble avoir digéré son transfert raté à Crystal Palace cet été. Casoni affirme n’avoir jamais douté de ses méthodes, de son approche et dit se retrouver dans le discours de Lucien Favre . «Dream Team» , précise-t-il. Le chantier n’est qu’à ses débuts, l’homme commence aussi à s’adapter à une région «» que le Sud et entend se prouver à lui-même et à tous les sceptiques qu’il mérite ce poste. Il a six mois pour le faire. Si Lorient se maintient, il aura un an de plus pour s’installer.