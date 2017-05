Casillas proposé au PSG ?

AS

La hiérarchie entre les gardiens n'était pas claire cette année au PSG, du coup les dirigeants parisiens réfléchissent à en recruter un troisième.Kevin Trapp et Alphonse Areola n'ont pas donné pleinement satisfaction cette saison et selon Iker Casillas a été proposé au Paris Saint-Germain par le FC Porto. Arrivé en 2015 au sein du club portugais dans le cadre du transfert de Danilo au Real Madrid, le gardien espagnol avait été recruté à l'époque par Antero Henrique, futur directeur sportif du club parisien. Les dirigeants du PSG n'ont pour le moment pas donné suite à cette proposition et attendent que Henrique et Emery échangent sur le sujet.Areola, troisième gardien en équipe de France et bientôt troisième gardien au PSG ?