Casillas plutôt que Mandanda pour l'OM ?

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'affaire était presque bouclée. Steve Mandanda devait faire son retour cet été sur le Vieux Port. Parti il y a un an pour 2 millions d'euros, le grand Steve est en situation d'échec à Crystal Palace. Problème, les dirigeants anglais en demandent maintenant 5 millions : offre jugée inacceptable par l'état major marseillais, qui propose 1,5 millions.D'autant plus que l'OM prospecte ailleurs, et notamment vers Iker Casillas . En fin de contrat à Porto,reste sur une très bonne saison et plaît tout particulièrement à Andoni Zubizarreta , le directeur sportif de l'OM. Selon, ce dernier lui aurait transmis une offre de contrat de deux ans, dont une année en option. Une proposition qui pourrait séduire l'ancien Madrilène, même si la priorité marseillaise reste Steve Mandanda Poker menteur ?