Cash Out : Sécurisez les gains de vos paris sportifs chez PMU !

Déjà disponible à l'étranger, l'option Cash Out débarque chez PMU. Elle permet aux joueurs qui le souhaitent de sécuriser leurs gains et de minimiser leurs pertes jusqu'au résultat final du match sur lequel ils ont parié

PMU innove avec le Cash Out

Voici un exemple de gains sécurisés

Et voici un exemple de pertes minimisées

Un bonus d'inscription de 170€

Pour bénéficier d'un 1er pari sportif remboursé de 100€ chez PMU et découvrir le Cash Out :

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

C'est une petite révolution dans le secteur des paris sportifs en France, le Cash Out débarque chez PMU. Le principe de cette nouvelle option gratuite lancée sur site et l'appli PMU est de permettre aux joueurs de rester maîtres de leurs paris, et ce, jusqu'à la fin des événements sur lesquels ils ont misés.

En gros, le Cash Out permet à un joueur qui a un pris un pari de sécuriser une partie de ses gains ou de minimiser ses pertes (selon si le scénario du match est en train de tourner à son avantage ou à son désavantage) avant que le résultat final soit connu.

Ici, le parieur a choisi de ne prendre aucun risque et de se faire payer avant l'issue de la rencontre. Son gain aurait pu être moins important que s'il avait attendu la fin du match (dans le cas d'une victoire niçois au coup de sifflet final), mais il s'est également assuré de ne tout pas perdre.

Ici, le parieur a sauvé une partie de sa mise en activant son Cash Out alors que son partie était en position défavorable et s'annonçait perdant.

Cette option Cash Out est disponible sur plus de 10 sports différents chez PMU dont le foot, le rugby, le tennis et le basket. Ces paris Cash Out, facilement identifiables grâce à un pictogramme euro, sont un outil de gestion car ils permettent de mieux contrôler ses gains et ses pertes.