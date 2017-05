Casemiro, l'ouvrier très qualifié

Après des années de Xabi Alonso, les supporters du Real Madrid avaient pris l'habitude d'admirer un joueur soyeux et élégant au poste de sentinelle. Pourtant, les Madrilènes ont réussi à se prendre d'affection pour son héritier aux épaules larges et aux crampons aiguisés : Casemiro.

Xabi Alonso : « Il me rappelle Mauro Silva »

5 mars 2017, le Real Madrid se rend au Pays Basque pour y affronter la surprenante équipe d' Eibar . Présent dans les tribunes du chaleureux Estadio Municipal de Ipurua, un jeune garçon scrute avec attention l’échauffement de son joueur préféré. Sympa, le Madrilène en question se dirige vers l’enfant pour lui offrir son sweat à la fin de son échauffement. Son idole n'est ni Cristiano Ronaldo , ni Gareth Bale , ni Sergio Ramos et a pourtant la réputation de faire peur aux enfants. Son nom : Casemiro Principal coup tactique du coach Zinédine Zidane Casemiro a vite trouvé grâce aux yeux du double Z. Couverture du terrain, récupération du ballon, lien entre la défense et l’attaque, le Brésilien est devenu incontournable au sein de cette équipe madrilène qui peine tactiquement lorsqu’il n’est pas sur le pré. Dernier exemple en date, le Clásico. Buteur en première période, Casemiro a dû laisser sa place à la 70minute, Zidane craignant une expulsion. Résultat, trois minutes plus tard Ivan Rakitić donne l’avantage auxavant que Lionel Messi ne profite d’une équipe madrilène coupée en deux pour offrir le Clásico au Barça . En tribunes, les supporters bougonnent. Ils le savent, avec Casemiro , jamais lane serait arrivée à destination. Fétichiste des chevilles, l'international brésilien aurait sans doute taquiné celle de l'Argentin pour mettre fin à sa contre-attaque.Un brin violent sur le terrain, le joueur de 25 ans n’entre a priori pas dans la nomenclature de la sentinelle pleine de classe qui plaît tant au public exigeant du Santiago Bernabé u. Bien moins ami avec le ballon que Fernando Redondo ou Xabi Alonso , le natif de São José dos Campos, dans l'état de São Paulo, a tout de même réussi l’exploit de faire accepter aux supportersque l’héritier du milieu espagnol préfère le combat physique aux transversales de quarante mètres. Depuis sa tour de Munich, Xabi Alonso confirme le talent de son ancien padawan dans les colonnes de: «Cité par Xabi Alonso , l’ancienne vedette du Deportivo la Corogne et de la sélection brésilienne a, elle aussi, donné son avis sur le niveau de son compatriote à: «» Des caractéristiques qui ressemblent fortement à un ancien joueur que Zinédine Zidane et le Real Madrid connaissent à la perfection, Claude Makelele. Joueur, Zizou adorait évoluer aux côtés de l’ancien capitaine du PSG qui se tapait le sale boulot pendant que lui attendait patiemment que l'ancien Nantais vole le cuir pour lui remettre dans les pieds. Entraîneur, le Français reproduit ce schéma avec Casemiro qui gratte les ballons avant de les distribuer aux fournisseurs de caviars que sont Toni Kroos et Luka Modrić.Comme pour Claude Makelele, Casemiro sera donc amené à briller dans l’ombre. Un rôle ingrat, reconnu par ses coéquipiers et son entraîneur, mais trop peu par les spectateurs qui préfèrent les extérieurs du pied du milieu croate. Preuve en est avec ce dernier sondage réalisé sur le site internet de. Amenés à réaliser leur équipe-type, les supporters ont préféré un milieu composé de Isco , Asensio, Kroos et Modric. Que Casemiro ne s’inquiète pas, son boulot commence toutefois à ravir les foules. En tout cas au moins ce jeune supporter du stade de Ipurua.