Casanova : « Imaginez-vous la déception et la frustration   »

Les fatals Picards ont frappé et Lens n'a rien vu venir.Virtuellement barragistes pour retrouver l'élite avant qu' Amiens ne s'impose dans les dernières secondes sur la pelouse de Reims , les Lensois finissent à la pire des places, la quatrième et stagnent en Ligue 2.Cruel pour les Nordistes et pour leur coach Alain Casanova , qui était dans le dur à la fin de la rencontre: «Pour arrêter de déprimer et gagner en ambition, le RCL peut toujours réactiver le projet Atlético de Lens . Ou pas.