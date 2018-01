Carvalhal, Carlos Colomb

Arrivé en pleine tempête à Swansea après Noël, Carlos Carvalhal a réussi l'exploit de ramener de l'espoir dans un club flingué par une politique de gestion foireuse, là où il était hier un modèle. Ou comment un entraîneur au CV déjà fourni respire par le jeu et les sardines. Portrait.

« On respire. On n'est plus aux urgences, on est toujours à l'hôpital, mais on peut désormais accepter les visites. »

De l'encre, des fringues et des petits gabarits

« Il fallait qu'il fasse un mélange, qu'il trouve le bon mix et c'est ce qu'il a fait en jouant au ballon dans un championnat rugueux. »

« Je veux du homard »

« Je vais chercher des homards ou du bar, mais sinon, on va acheter des sardines. »

Pourquoi compliquer la chose ? Invité à étaler sa méthode et sa vision du foot sur la table il y a quelques années, Carlos Carvalhal, 52 ans et déjà dix-sept clubs dirigés sur le CV, disait : «» Ce discours en rappelle d'autres : on pense à José Mourinho , à Leonardo Jardim , à Paulo Sousa , élèves de la même école, fils de la même approche. Au départ, il y a un philosophe, Manuel Sergio , mentor de la génération Mourinho qui a un jour résumé sa pensée en expliquant que l'entraîneur qui «» , et un théoricien, Vitor Frade, père de la sacro-sainte périodisation tactique. Résumer vulgairement le concept revient à expliquer qu'on s'entraîne comme on joue, approche qui a révolutionné la méthodologie en place dans tous les sports collectifs dans les années 1990. Carvalhal explique : «Cette fois, tout a commencé par un coup de tête. Une nuit, dans le Yorkshire, et un appel de Huw Jenkins, propriétaire d'un Swansea en lambeaux. «, explique alors le coach viré de Sheffield Wednesday le soir du réveillon au bout d'une série de sept matchs sans victoire en Championship.» Ainsi, Carlos Carvalhal a fait son sac, pris le volant de sa bagnole et était présent à l'aube pour diriger sa première séance chez les. La suite est l'histoire d'un groupe qui se reprend en main, qui se relance en retournant Watford (2-1) en quatre minutes le 30 décembre et qui n'a perdu qu'une fois depuis l'arrivée de cet homme mystique, excessif et passionnant. Mieux : le 22 janvier, Swansea a fait disjoncter Liverpool (1-0) au Liberty Stadium. Quelques semaines plus tôt, Carvalhal avait refusé l'idée d'une révolution, balançant au loin «» . Cette fois, il a ouvert la porte : «» Une explication à ce succès de prestige ? «» Mystique, on disait.Mais qui est ce type qui ne prend pas le temps de s'arrêter, qui s'agite comme un diable en boîte et qui sert les mots comme Lúcio Bukowski débite les? Carlos Carvalhal a du Ingvar Kamprad, roi défunt du boulon et du kit, en lui. De son destin, il dit : «» C'était en 2011, trois ans après une saison magnifique – probablement la meilleure de sa carrière – avec le Vitória Setúbal (terminée avec une sixième place de Primeira Liga, ndlr) et trois ans avant la publication de son livredans lequel il dessine sa philosophie, parle de Descartes et couche une analyse ultra pointue du jeu au sens premier du terme. En Turquie , Carvalhal se teste, remplace un Tayfur Havutçu balancé quelques mois en prison à la suite d'une sombre affaire de matchs truqués qui a secoué le pays, et s'offre même un chouette parcours en C3. Reste que l'homme n'a besoin de personne pour être mesuré : il voit son avenir en grand et affirme à plusieurs reprises avoir les épaules pour un siège en Premier League.Une étape intermédiaire : en juin 2015, Carlos Carvalhal atterrit à Sheffield Wednesday. Vincent Sasso, repéré au Portugal et amené en Championship, déroule la bobine : «» En deux ans chez les, Carvalhal ramène le club sous les projecteurs, fait sauter Newcastle et Arsenal de la League Cup lors de ses premières semaines anglaises, tombe en finale de play-offs au bout de sa première saison (face à Hull City, ndlr) et se fera sortir en demi-finale en mai dernier par Huddersfield. Peu importe, Carvalhal a confirmé, envoyé du jeu dans un championnat aussi bordélique que la gestion de l'effort sur la Diagonale des Fous et s'est fait un nom. Ce devait être son heure, tout de suite, après quinze piges d'un apprentissage débuté en 1998 du côté d'Espinho, au Portugal.Au milieu de cette courbe, il a donc rencontré Swansea, hier élevé au rang de modèle et retombé, de l'aveu de ses dirigeants eux-mêmes, dans la normalité. Cela s'explique par une gestion catastrophique, débutée lors de la saison 2015-2016 et accentuée lors du dernier exercice, soit juste après la prise de contrôle de la paire américaine Levien-Kaplan. En chiffres, Carvalhal est devenu le quatrième manager desdepuis janvier 2016, Huw Jenkins ayant grillé Francesco Guidolin, Bob Bradley et Paul Clement comme des cigares. Dans les faits, cela s'explique aussi par une parenthèse estivale dont la gestion a tourné à la mauvaise vanne : Jack Cork, Gylfi Sigurdsson et Fernando Llorente sont partis ; Bony est arrivé dans les dernières minutes d'août après une année passée sous une cape d'invisibilité à Stoke et a été lancé dans le bain sans la moindre préparation, Renato Sanches est venu se perdre sur demande de Clement et on l'a surtout vu faire une passe à un panneau publicitaire contre Chelsea, alors que Sam Clucas a débarqué d'Hull City pour venir remplir le tiroir déjà bien fourni des milieux de terrain. Aucune surprise à ce qu'il s'est passé ensuite : jusqu'à Noël, Swansea n'a gagné que trois matchs sur vingt. Assez pour se retrouver bon dernier sur une stat : dans l'histoire de la Premier League, seules trois équipes placées en queue de peloton à Noël s'en sont sorties au printemps suivant.Début décembre, après une défaite à Stoke (1-2), on a appris que les joueurs se sont allumés dans le vestiaire. Alors, à son arrivée, Carlos Carvalhal a pris tout le monde face à face, comme des hommes. Il a changé des choses, un système et une approche. Il a aussi revu ses ambitions à la baisse : «» Pour ça, en janvier, l'entraîneur portugais a appelé Jorge Mendes, surpuissance qui a tenté de lui envoyer Nicolás Gaitán. Mais pourquoi foutre son nez dans la galère ? L'Argentin a refusé de quitter Madrid. Ce sera donc avec les sardines, jusqu'en mai, mais aussi, pour le moment, avec Alfie Mawson que Swansea a réussi à conserver malgré un fort intérêt de Watford. Aujourd'hui, lesne sont plus qu'à trois points de la zone de survie et ont retrouvé un esprit. Prochaine étape : mardi soir, face à Arsenal.