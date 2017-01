Carvajal out pour un mois

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme si la défaite face au Celta Vigo (1-2) mercredi soir ne suffisait pas, la Maison blanche continue d'essuyer les plâtres.La douche froide galicienne n'était que la partie visible de l'iceberg car le Real a subi un double choc. D'abord, cette première défaite après quarante matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait mal à l'ego mais cela reste symbolique. Le second est bien plus pragmatique : le flanc droit madrilène sera orphelin de Daniel Carvajal pendant au moins un mois. Le défenseur a été touché à la cuisse et manquera vraisemblablement, en plus du match retour, les 8de finale de Ligue des champions contre Naples.Au lit Dani , au boulot Danilo