Carteron, deux ans à Al-Ahly

Cart(er)on prêt.Un peu plus d’un an après avoir signé un contrat de 18 mois avec Phoenix Rising FC (États-Unis), Patrice Carteron (47 ans) va retourner en Égypte (où il avait entraîné Wadi Degla SC en 2016). Et pas n’importe où, puisque l’ancien défenseur de Rennes , Saint-Étienne et Lyon s’est mis d’accord avec Al-Ahly SC, considéré comme le plus grand club d’Afrique.La formation du Caire, qui pèse quarante titres de champion, 36 coupes d’Égypte, huit Ligue des Champions ou six Super Coupes d’Afrique, avait pris contact avec Carteron il y a quelques semaines afin de trouver un successeur à Ahmed Ayoub, chargé d’assurer l’intérim après la démission d’Hossam El-Badry. Sous contrat avec Phoenix jusqu’au 31 décembre prochain, Carteron a obtenu l’accord de ses dirigeants (et notamment de Didier Drogba , joueur et actionnaire du club de l’Arizona) pour accepter la proposition descairotes, pour une durée de deux ans.Le Breton s’est envolé dans la nuit de lundi à mardi pour la capitale égyptienne. Al-Ahly, qui officialisera l’information mardi après-midi, présentera son nouveau coach à la presse mercredi. Avec en ligne de mire la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions le 17 juillet prochain au Caire face à Township Rollers (Bostwana).Carteron va devenir le premier coach français d’Al-Ahly, un club qui a essoré quatorze techniciens depuis 2010. Il a aimé la pression de Lubumbashi ? Il adorera celle du Caire…