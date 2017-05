Carrick prolonge un an à United

TP

Légende.À trente-cinq ans et alors qu'il organisera sondimanche prochain à Old Trafford, Michael Carrick a décidé de prolonger l'aventure avec Manchester United. L'international anglais (34 sélections) a signé ce week-end un nouveau contrat qui le poussera jusqu'en juin 2018. Carrick vient de boucler sa dixième saison avec lespour cinq titres de champions d'Angleterre, une Ligue des Champions et une Ligue Europa remportés, entre autres. Cette saison, le milieu a joué vingt-trois rencontres en championnat dont dix-huit en tant que titulaire.Pomme C.