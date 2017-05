Carrasso quittera Bordeaux à la fin de la saison

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est bien connu, les histoires d'amour finissent mal, en général.Nouvelle illustration avec Cédric Carrasso , gardien du temple et des buts des Girondins de Bordeaux depuis 2009. Ce qui n'a pas empêché le club bordelais d'annoncer sans plus de cérémonie le départ de son portier à la fin de la saison: «» , explique le club dans un communiqué.Le hic, c'est que l'ancien Marseillais n'avait pas franchement envie de mettre fin à son aventure en Gironde et s'en était ouvert dans un entretien au Canal Football Club ce week-end:Moche.