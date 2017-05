Carrasso intéressé par Monaco ?

AA

Le seul moyen pour un Bordelais de gagner un titre.Vu qu'il n'a pas été conservé par ses dirigeants Cédric Carrasso cherche activement un nouveau défi pour la saison prochaine. Et si l'ex-bordelais est annoncé du côté de la Paillade , il ne cache pas non plus son penchant pour l'AS Monaco Interrogé par, le gardien de 35 ans a évoqué le rôle de doublure dans un grand club et se dit «» . Et lorsqu'on lui parle des Monégasques, le natif d'Avignon n'hésite pas à louer le rôle d'un second gardien, comme s'il voulait passer un message :Quelle technique de drague.