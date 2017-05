Carrasso : « Je me suis senti trahi »

Cédric Carrasso dézingue la direction de Bordeaux (sauf Nicolas de Tavernost) 😬⚽️🇫🇷 Un entretien à voir à 12h demain dans #Transversales 😉 pic.twitter.com/qpZrJPpwJX — SFR Sport (@SFR_Sport) 26 mai 2017

AC

S'en aller dans les règles.C'est ce qu'aurait aimé faire Cédric Carrasso avec Bordeaux , un club dont il a gardé les cages pendant huit saisons. Mais sa direction avait d'autres plans en tête et lui a communiqué que son contrat ne serait pas renouvelé.Une rupture brutale et un crève cœur pour le portier, qui s'est confié aux micros de SFR Sports. Il a notamment évoqué sa relation complexe avec Ulrich Ramé, l'ex gardien girondin désormais directeur sportif du club, qui, en fin de carrière, avait perdu sa place de titulaire au profit de Carrasso.En somme, un beau gâchis, vu que Cédric était plus que prêt à passer le flambeau