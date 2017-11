Carragher a eu « l’impression de voir des gosses jouer »

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jamie, gars rageur. En se faisant rattraper de trois buts face à Séville mardi pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions (3-3) , Liverpool a perdu deux points et le respect d’un ancien. Jamie Carragher ne s’est ainsi pas montré très tendre envers la prestation de son ancien club, qu’il estime «» ., a craché Carragher.Si Carragher n'a épargné personne, c’est le défenseur Alberto Moreno, coupable sur le dernier but, qui a pris le plus cher. «, a-t-il froidement concédé.Puis Jamie Carragher a rangé son flingue.