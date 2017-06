Finale Serie B : Carpi accroché par Benevento

Carpi 0-0 Benevento

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La baston est encore ouverte.Après les montées validées de la SPAL et du Hellas Vérone en Serie A la saison prochaine, Carpi et Benevento s'arrachent actuellement le dernier billet d'accession à l'élite. Ce dimanche soir avait lieu la manche aller au Stadio Sandro Cabassi de Carpi , et les deux équipes ont été incapables de se départager (0-0).Avantage donc pour Benevento qui, rappelons-le, dispute là la toute première saison en Serie B de son histoire.Le match retour aura lieu jeudi prochain, à Bénévent.