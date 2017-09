Carlos Freitas : « À quoi sert la vidéo ? »

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

volée.La Fiorentina n’a pu faire mieux que de partager les points avec l’ Atalanta ce week-end, après avoir concédé le but de l’égalisation dans les derniers instants de la rencontre. Et le directeur sportif de la Fio croit également que son équipe a été victime d’erreurs d’arbitrage... à cause de la vidéo., précise Carlos Freitas au micro de Premium Sport.Les lamentations sur l’arbitrage non plus.