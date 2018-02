Carlos Carvalhal offre des pâtisseries portugaises aux journalistes

2

Pastéis de nata! ??Carlos brings a little bit of home to the press pack ahead of today’s press conference... ? pic.twitter.com/J0Yoth7JYH — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 8 février 2018

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacré Carvalhal !En l'espace de trois mois, Carlos Carvalhal a déjà conquis les supporters de Swansea et s'est également mis dans la poche les journalistes anglais, et il ne le doit pas seulement à son talent d'orateur. Ce jeudi, l'entraîneur portugais est arrivé en conférence de presse avec un plateau de(une pâtisserie portugaise qui ressemble à un flan) et en a distribués aux journalistes présents dans la salle.Il en profita même pour taquiner, en pleine conférence, un journaliste qui avait encore des miettes sur la bouche.Carlos Carvalhal sait se faire apprécier et sait comment le faire. Quel talent !