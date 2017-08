Cardinale, un poing c'est tout

Auteur d'une saison remarquable du côté de Nice, Yoan Cardinale a gonflé les muscles en fin du dernier exercice, ne cachant pas sa déception à l'heure de voir son nom absent des nommés pour les trophées UNFP. Une nouvelle dimension revendiquée par le portier du Gym, qui se dirige vers la saison de la confirmation. À condition d'éviter à tout prix les cagades, comme celle qu'il a effectuée face à l'Ajax la semaine dernière en ratant sa sortie du poing.

Talon d’Achille

Lollichon : « Face à l'Ajax, c'est un ballon qu'il doit capter facilement »

Vidéo

Plafond de verre

Par Adrien Candau

Propos de Christophe Lollichon recueillis par AC, ceux de Jérémie Janot et Yoan Cardinale issus d'Eurosport.fr, L'Equipe.fr et Nice-Matin.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Danijel Subasic, Anthony Lopes, Baptiste Reynet et Kevin Trapp. Fin avril dernier, la Ligue 1 consacre ses meilleurs gardiens et le nom de Yoan Cardinale, l’une des révélations du dernier exercice, ne figure pas parmi les nommés. Alors forcément, le Niçois l'a mauvaise : «» . Une soif de reconnaissance légitime, mais qui suppose de le voir continuer à développer ses talents dans la cage du Gym.Bien sûr, la saison dernière a surtout mis en valeur les qualités de Cardinale. Qui sont celles qu'on associe généralement à celles des « petits gardiens » (il mesure 1,81m) : explosivité sur la ligne, reprises d'appuis rapides et réflexes au dessus de la moyenne de ses homologues. Mais elle a parfois aussi mis en lumière ses faiblesses, notamment dans certains matchs à enjeu. Comme face à Schalke en Europa League fin novembre dernier, où sa sortie hésitante permettait auxd'ouvrir le score. Ou encore face au Paris Saint-Germain en décembre, où il se faisait dicter la loi dans ses seize mètres par Edinson Cavani. Pas fou, « Cardi » assume alors sans sourciller : «(Letizi, entraîneur des gardiens de l'OGCN, ndlr)."la prochaine est pour moi".» Chose promise, chose due. Face à l'Ajax la semaine dernière, Cardinale s'est troué. Salement. Sur une action complètement anodine. De quoi relancer le débat sur la capacité des gardiens aux gabarits modestes, comme celui du portier du Gym, à s'imposer durablement dans l'élite européenne.Dans le coin droit, les défenseurs des « petits » , comme Jérémie Janot, de plus en plus minoritaires, alors qu'en 2015, la taille moyenne des 132 gardiens des sept meilleurs championnats européens s'élevait à 1,89m. À gauche, ceux qui, comme Christophe Lollichon, l'entraîneur des portiers de Chelsea, considèrent la taille des gardiens comme une caractéristique essentielle du poste, dans un football moderne où les joueurs ne cessent globalement de gagner en centimètres. «, estime Janot.» En face, Lollichon ne nie pas la place prépondérante qui doit être laissée à la technique à l'heure de choisir un portier. Mais il fait en parallèle de la taille «» Un avantage physique qui se double d'un avantage psychologique: «, poursuit Lollichon.Une sérénité et une autorité dans les seize mètres plus faciles à maintenir quand on frise le double mètre que lorsqu'on culmine à moins d'1,85m : «Néanmoins, les portiers de taille moyenne sont toujours performants dans l'Hexagone, puisque certains des meilleurs gardiens actuels de Ligue 1 comme Stéphane Ruffier (1,84m), Anthony Lopes (1,84m) ou Baptiste Reynet (1,85m) ne culminent pas très haut. Même si aucun d'eux ne semble être appelé à intégrer les plus grandes écuries européennes où pullulent les albatros type Neuer (1,93m), Buffon (1,91m), Courtois (1,99m) ou De Gea (1,92m). «, pose Lollichon.» . En attendant que les grands gabarits deviennent impératifs pour percer dans les cages de Ligue 1, les profils plus modestes comme ceux de Cardinale ne se lassent pas de faire de la résistance. Avec panache, sur comme en dehors du pré, comme en témoigne cette déclaration du Niçois, qui ne s’était pas démonté face aux rumeurs faisant état de l’arrivée d’un portier concurrent lors du mercato estival : «