Malgré un contrat renouvelé en juin dernier où il émargeait à 8 millions d'euros par an, Fabio Capello ne va pas aller au bout de l'aventure avec son club de Jiangsu Suning. Plusieurs médias italiens dont larévèlent que le technicien de 71 ans va rompre son contrat qui court jusqu'en décembre 2018 dans les jours à venir, la faute à des rapports difficiles entre l'entraîneur italien et ses dirigeants chinois.D'autant que sur le plan sportif, la situation n'est pas rose non plus : après trois journées, le Jiangsu Suning n'a pris que trois points. L'entraîneur roumain Cosmin Olaroiu est pressenti pour lui succéder.Coïncidence ou non, la, le Bayern et le PSG cherchent actuellement un coach.