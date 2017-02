Capello s'était mis d'accord avec le PSG

0

C'était le feuilleton de l'été 2013. Signera, signera pas ? À l'époque, Fabio Capello avait flirté de très près avec le PSG, avant de mettre un râteau définitif au club de la capitale. Et c'était finalement Laurent Blanc qui avait succédé à Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur.Sauf qu'aujourd'hui, le coach italien confie avoir quelques regrets : «» Dans une interview, accordée vendredi à Canal +, Capello explique qu'il n'était pas loin de s'engager avec le club français : «. » Alors pourquoi ça ne s'est pas fait ? Car l'homme était alors sous contrat avec la sélection russe : «» , en Russie ? Oui et non, car certes, l'Italien a été limogé dans la précipitation en juillet 2015, mais avant ça, il a pu bénéficier pendant quelques années d'un salaire s'élevant à sept millions d'euros.Un bon lot de consolation.