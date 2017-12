Cantona : « Que moi pour faire gagner MU »

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cantona plus, y’en a encore. Peut-être un peu soucieux suite à sa récente mise en examen pour diffamation , Éric Cantona se détend en faisant ce qu'il réussit le mieux : balancer deux-troisà droite à gauche. Interrogé sur la situation de Manchester United , lea cette fois assuré qu’il aurait été l’homme providentiel desaprès le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. «» , a-t-il ainsi expliqué pour le. Cela expliquerait donc les échecs successifs de David Moyes et Louis Van Gaal à la tête de United, toujours selon l’ancien Mancunien. «L'explication la plus simple est souvent la meilleure.